Juan del Val, rotundo sobre el bofetón de Brigitte, la esposa de Macron: "Las parejas cuando riñen, no se pegan"

Está siendo uno de los momentos más comentados de la semana: el bofetón que Brigitte Macron le propicia a su marido, el presidente de Francia, en el interior de un avión a su llegada a Vietnam. La errónea campaña de comunicación del Elíseo ha generado todo tipo de debates sobre la naturaleza del golpe.

Por supuesto, esto se ha comentado en El Hormiguero, en la tertulia del martes, tras la visita de Luke Evans. Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val han opinado de varios temas de índole social y política. Eso, por supuesto, ha incluido la imagen viral del matrimonio Macron.

Aunque, inicialmente, había humor sobre el tema, Juan del Val puso un punto serio sobre la mesa: ¿qué hubiera pasado si la imagen hubiera sido al revés? Tras plantear la pregunta Pablo Motos, Rosa Belmonte fue la primera en responder. “Estaríamos hablando de cómo un chico de 48 años da un manotazo a una señora de 72”, comentaba.

“Sería absolutamente intolerable”, intervenía del autor de Bocabesada. “Como lo es también esto [señalando a las imágenes]. Es igual. Oigo que es una riña de pareja. Perdona, pero no. Cuando las parejas riñen, no se pegan. No es una broma. Aunque parezca un manotazo”, manifestaba el escritor.

“Eso no se puede, bajo ningún concepto. Y sí, si fuera al revés, habría una crisis en Europa”, afirmaba rotundamente. “No puede ser. La gente cuando discute, no se pega. Esto es así. No hay ninguna justificación. No es una broma”, advertía.

Rosa Belmonte y Juan del Val en 'El Hormiguero'. Atresmedia

“Tampoco es una broma que hay una doble vara de medir”, añadía Pablo Motos. “Pero si es una señora de 72 años con las piernas como un bolígrafo”, expresaba Belmonte. “Da igual. Le da un tortazo y eso no se puede”, respondía Del Val.

Dabán señalaba cómo, recientemente, Macron fue víctima de un bulo relacionado con un pañuelo de papel y cuya propaganda rusa quiso hacer creer que era una bolsita de cocaína.

Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“A Macron también le sacaron el otro día en un tren. El pobre se había dejado un pañuelo de papel en la mesa. Estaba con el primer ministro británico y el canciller alemán. Ven las cámaras y retiran el papel [por una cuestión de higiene y de estética] y les dicen que es una bolsa de cocaína y eso comenzó a recorrer por todas las redes”, comentaba.

“Habría que hablar de esa gente que no tiene nada en su vida y sólo la usa para ver un pañuelo de papel en la mesa para decir que es cocaína”, razonaba Motos, sobre el bulo que sí vivió Macron.