Risto Mejide desvela en el 'Chester' cómo empezó su relación con Laia Grassi: "Salí absolutamente flasheado"

Cuatro emitió este lunes, 26 de mayo, el Chester más especial y "complicado" de Risto Mejide. Tras sentarse a charlar con Antonio Orozco, que le afeó el trato que tuvo en su día con Pablo López en Operación Triunfo, el publicista conversó con Laia Grassi.

La entrevista tenía morbo porque, además de ser una prestigiosa experta en Inteligencia Artificial, con más de 40 premios internacionales, se trata de la pareja del presentador de Mediaset.

"Lo primero que haría sería quitarme de encima el elefante de la habitación y contar a los espectadores cómo hemos llegado hasta aquí por un ejercicio de transparencia", le dijo Mejide a su novia antes de entrar en materia.

Risto contó entonces que, cuando plantearon la temporada [ahora también produce el formato], quisieron que una de las entregas hablara sobre Inteligencia Artificial. "Tuvimos una reunión e hicimos varios planteamientos. Una opción fue entrevistar a una IA", explicaba él, desbordado por la emoción de estar frente a su pareja: "Me cuesta mucho esto. Estoy intentando seguir el hilo".

"A los pocos días después, entraste en directo en Todo es mentira [el 27 de enero de 2025] y el equipo de este programa pensó que ya teníamos a la experta que vamos a traer al Chester", retomó mientras el formato puso las imágenes en cuestión.

En un primer momento, Risto se negó. "Dije que no, y tampoco tenía ninguna razón. Pero quizás intuía que si nos sentábamos en un sofá, no sabía qué podía pasar. Dije 'fuera líos".

Risto Mejide entrevistó a Laia Grassi el pasado 27 de enero en 'Todo es mentira'.

"Pasaron unos días y el equipo del Chester continuó hablando contigo, sin yo saberlo, y cerraron tu intervención en este programa. Por temas de horarios al final coincidimos en Barcelona para cenar y pasó lo que me imaginaba: salí absolutamente flasheado", dijo, aireando a su vez la primera cita que tuvieron.

"Les dije al equipo que se olvidaran de ti porque no podías venir, pero ellos me dijeron que si por el hecho de empezar algo contigo te iba a castigar y a esconder. Y tenían toda la razón, hay que ser profesionales. Y aquí estamos", desveló Risto invitando a Grassi a que contara su versión.

Ella dijo lo siguiente: "Soy publicista y en cuanto supe de ti hace años, cuando abriste tu agencia, me llamaste la atención por cómo estabas cambiando las cosas en la comunicación. Cuando hablamos de quedar, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué. Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad".

"En cuanto estuvimos los dos en la misma habitación todo cambió. Y todo ha cambiado. Y sigue cambiando", concluyó Grassi, al tiempo que el programa compartió algunos de los titulares que recogían la relación, y algunas fotos de su álbum más personal. "Ya está, asunto zanjado", remató Risto para, ahora sí, entrar en materia sobre la IA.