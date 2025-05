'Espejo Público' desvela la desorbitada cifra que Melody está a punto de cerrar en TV tras Eurovisión: "Son seis cifras"

La rueda de prensa de Melody sigue dando de qué hablar. Aunque ya han pasado nueve días desde su participación en Eurovisión, aún quedan ciertas dudas sobre la mesa.

Desde Más Espejo, sección del programa de Espejo Público, de Antena 3, no han perdido ni un momento en analizar en profundidad las explicaciones que la sevillana compartió con el público.

"Ayer Melody tenía una muy buena oportunidad para contar cómo se había sentido, pero lo hizo a medias. Aprovechó para cebar con ciertas pullas y comentarios para hacer entrevistas en otros sitios", confesó Miquel Valls ante las cámaras.

Para el tertuliano, la de Dos Hermanas "lanzó esos dardos previo pago de un programa de televisión".

Tal y como ha señalado PocoPasaTV a través de sus redes sociales, la de Esa Diva estaría negociando una entrevista con De Viernes. Una intervención que, de acuerdo al tertuliano, equivaldría al pago de "seis cifras que corresponden a 150.000 euros".

Tertulianos en plató. 'Espejo Público'.

Gema López se unió a la conversación: "Esa entrevista es jugosa si tú previamente cebas y arremetes, que es justo lo que hizo ayer. A mí esto me parece jugar con unas cartas trucadas", sentenció.

Aunque a la copresentadora le parezca que la cantante está en su derecho de poner en marcha esta estrategia, "no digas en la rueda de prensa que todo es dinero cuando tú estás negociando".

Eso no fue todo. López no se quedó callada: "Que filtres a terceros información en contra de TVE porque no tengas las narices de contarlo, es muy feo", apuntó.

La periodista también criticó que Melody haya sido la única artista que no se desplazó con su delegación, sino que se dirigió a Málaga tras su actuación en Eurovisión.

Gema López. 'Espejo Público'.

De acuerdo a la sevillana, optó por esta decisión para resguardarse con su familia y desaparecer el foco mediático. Un aspecto que López no pasó desapercibido: "Lo mínimo que tenía que hacer era atender a la prensa de España".

Lorena Vázquez no tardó en intervenir. "Os puedo asegurar que, a mediados de marzo, el disgusto y el enfado de Melody era conocido, sobre todo por su entorno", señaló.

Además, reveló que el motivo del enfado fue porque "no se ponían de acuerdo con la puesta en escena".

"Ella pidió fuego en el escenario y le dijeron que no podía ser por cuestiones de seguridad. Ella quería una puesta en escena más potente y unos bailarines de los que solo le dieron dos. Hay que entender que cuando una artista gana el Benidorm Fest tiene que claudicar y ceder", sentenció.