Antonio Montero, alto y claro contra Melody en Eurovisión: "Es una diva relativa porque no es una artista universal"

La última rueda de prensa de Melody ha provocado un terremoto nacional. La representante de España en Eurovisión habló largo y tendido sobre los motivos de su plantón a RTVE, tras finalizar su actuación en Basilea (Suiza).

Sobre este tema, no dudaron en hablar en Tardear, el magacín vespertino de Telecinco. Una de las voces más críticas fue la del periodista Antonio Montero junto a la de Boris Izaguirre. "Llevamos una semana que se mascaba la tragedia y la tragedia llegó ayer en forma de rueda de prensa", arrancaba Verónia Dulanto el debate.

La andaluza centró sus críticas en que "hubiera hecho una puesta en escena mucho más potente" y en los comentarios vertidos en La Resistencia sobre la salud mental: "No me gusta la doble moral. Que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla".

"Fue una rueda de prensa que debería convertirse en un programa de televisión. Es un enfrentamiento que también podría haber sucedido con Chanel. A su regreso fue considerada de que se había crecido demasiado. Es probable que esté pasando lo mismo con Melody. Es una diva que ahora se ha convertido en más diva", señalaba Boris Izaguirre.

"Una diva es valiente, habla así y es poderosa. Arriba Melody, que puso los puntos sobre las íes. ¡Bravo Melody!, defendía Mónica Hoyos la puesta en escena de la cantante en la rueda de prensa.

"Me faltó un poquito de humildad por parte de Melody. Me parece bien que diga las quejas, pero para ser una actuación perfecta y brillante no gustó mucho a todo el mundo. Me hubiera gustado que hubiera asumido algo de culpa", sentenciaba, por su parte, la colaboradora Marta López.

"Ella se queja, entre otras cosas, de no hacer la puesta en escena que ella propuso a TVE. Que no sabemos cuál es", recordaba el presentador Frank Blanco. "Cuando tanta gente coincide en votar poco no creo que eso se pueda manipular de alguna forma", opinaba Antonio Montero.

Boris Izaguirre, en 'Tardear'

"Tendría que pensarlo, si se cree tan guay y realmente no lo es. Ella siempre que habla es soberbia", añadía el periodista. "La hemos convertido nosotros en soberbia. Cuando tú promocionas a una persona de esa manera, le das unas expectativas y todo el país quiere una diva. Pues señores, esto es una diva", señalaba Mónica Hoyos.

"Para ser una diva le hace falta un poquito de humildad. Me parece bien que le plantase cara, pero le faltó una vuelta más de tuerca. Se calló, a mí a medias no me vale", comentaba Marta López.

"Es indiscutible que se lo ha currado muchísimo y ha dado lo máximo que podía. Pero que ella es una diva, es algo relativo, porque la carrera de Melody tampoco es que sea de una artista universal", hablaba, alto y claro, el periodista Antonio Montero.

"Antes de que fuera a Eurovisión, decíamos todos que 'menuda canción', 'menuda puesta en escena', 'lo va a hacer muy bien'...", recordaba Mónica Hoyos. "Estábamos melodizados", bromeaba Montero. "Cuando terminó la actuación me quedé sorprendido de lo poco emocionado que me sentía", confesaba, por su parte, Boris Izaguirre. "Es un nuevo planeta que se llama Melody y va a crear escuela", afirmaba también el escritor venezolano.