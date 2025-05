Massiel sentencia 'La canción', la serie que cuenta su victoria en Eurovisión: "Lo único real es que gané. Todo lo demás es ficción"

Con Eurovisión en el ojo del huracán por la última edición, tras el descalabro de Melody, la politización de RTVE y la presencia de Israel en el certamen, el festival ha vuelto al foco también por otro hecho: el estreno de La canción. La serie de Movistar Plus+ narra cómo Massiel le dio a España su primera victoria en el concurso, allá por 1968.

Protagonizada por Patrick Criado y Àlex Brendemühl como los ejecutivos que trabajaron para lograr que España se alzase con su primera victoria en el festival, la miniserie de tres episodios narra cómo Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs) acepta representar a España y su baja a última hora por querer cantar en catalán. Su retiro provoca que se busque un relevo rápido en Massiel (Carolina Yuste).

Estrenada el pasado 8 de mayo en Movistar Plus+, la ficción está logrando sensación al adentrarse en los entresijos de la victoria de Massiel. Eso sí, la artista ha reaccionado a esta renovada popularidad dando un dato clave: no participó en la producción de la ficción y considera que prácticamente todo lo narrado no es verdad.

“Me llamaron y les dije que si no controlaba el guion en su totalidad no me interesaba. No quisieron. Había que contar cosas que no se contaron. Pero, ¿para qué las voy a contar yo? Si ganar Eurovisión fue lo más fácil que hice en mi vida”, ha declarado en una entrevista para El País.

La Tanqueta de Leganitos señala que lo que narra La canción dista mucho a parecerse a lo que ella vivió en la realidad. “Lo único real de la serie es que gané Eurovisión. Todo lo demás es ficción”, sentencia. Eso sí, no ha entrado a valorar las interpretaciones, como la de Carolina Yuste reproduciendo su icónico momento cantando La, la, la en el Royal Albert Hall de Londres.

Carolina Yuste se mete en la piel de Massiel en esta miniserie de tres episodios de Movistar Plus+.

De hecho, Massiel ha señalado un dato que no se menciona en la serie, las desavenencias que tuvo con el Dúo Dinámico a la hora de ajustar La, la, la a su voz tras la espantada de Serrat.

“Nos hemos equivocado. Tendría que haber venido Karina, que es tan simpática”, rememoraba en la misma entrevista, señalando que su propia familia le avisó de que era demasiado arriesgado ser la abanderada de España en Eurovisión.

“Mi padre me dijo que no fuera. Me dijo: ‘Si ganas, te matan. Pero si no ganas, te machacan’. ¡Qué bien conocía España! Es tal cual: en España, si ganas, te matan. Y si no ganas, te machacan. En este país lo que hay que hacer es rodar y pasar desapercibido”, expresaba.

Massiel en Eurovisión

La ficción creada por Pepe Coira y Fran Araújo, quienes han estado detrás de éxitos como Hierro y Rapa, muestra cómo hubo una campaña para que España ganase. No obstante, la propia ficción señala que no estaba tampoco garantizada la victoria y que dependía tanto de la actuación de Massiel como de la valoración de los jurados.

“¿Por qué iban a comprarme votos a mí si yo siempre llevaba la contraria a todo el mundo? Mira, había que ir todos los años a una recepción de los Franco en La Granja y yo no iba. Había que ir todos los años al Teatro Calderón, a una campaña benéfica, a hacerle la reverencia a Carmen Polo, y yo nunca se la hacía”, respondía en la misma entrevista.

“No le hago reverencia ni a un paso de Semana Santa. Las reverencias de Raphael a doña Carmen eran un escándalo. Habría tenido más sentido que le compraran votos a cualquiera, a cualquiera menos a mí, ¿no?”, argumentaba.