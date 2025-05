Euprepio Padula, sobre el caso de Anabel Pantoja después de no archivarse la investigación: "Que estén tranquilos"

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, acaban de vivir un revés judicial. La investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha sido archivada y sigue su curso. Así lo ha decidido la juez encargada del caso, quien considera que las diligencias abiertas deben proseguir.

El asunto ha sido uno de los temas analizados en la mañana de este domingo 25 de mayo en D Corazón. A pesar de parecer un varapalo jurídico para la influencer y su pareja, la mesa de debate del magacín ha querido ofrecer un poco de claridad sobre la cuestión. De hecho, uno de los tertulianos, Euprepio Padula, le ha restado importancia.

Padula, quien además de periodista y experto en comunicación y liderazgo es también abogado, ha señalado que este movimiento era esperado. “Es normal que no se haya archivado. En el sentido de que estamos hablando de algo muy serio”, expresaba el colaborador.

“Es un asunto tan grave como que un bebé salga con alguna lesión o moratones. Es un tema muy serio. A mí me parecía imposible que, realmente, no se profundizara en la investigación”, argumentaba.

No obstante, el propio Padula ha querido restar importancia a este hecho y ha señalado que tanto la sobrina de Isabel Pantoja como su pareja “pueden estar tranquilos”. “Una cosa clave y que no influye positivamente, ni para David Rodríguez ni para la Justicia, es que se hable de todo esto”, opinaba el contertulio.

Euprepio Padula en 'D Corazón'.

Padula señalaba cómo un proceso judicial complejo puede verse analizado de manera descontextualizada o que se genere confusión. “La Justicia es lenta y cuando hay algo tan grave, porque no es un tema frívolo y no se le debe quitar peso, hay que investigarlo. Puede que no haya ningún tipo de responsabilidad, pero toca profundizar en ello”, concluía.

“Desde el primer momento, la juez dijo que se iba a dar seis meses de plazo para investigarlo bien. Será en junio cuando se cumpla esta fecha. Es decir, no estaba siquiera previsto que se archivase”, agregaba Jorge Borrajo. “Claro, para archivarse, primero deben terminar las investigaciones”, apostillaba Padula.

Jorge Borrajo y Euprepio Padula en 'D Corazón'.

El magacín ha abordado también lo que se ha llamado como “operación salvar a David”, que consistiría en una estrategia de defensa liderada por Mariló de la Rubia, médico y antigua amiga de Isabel Pantoja, quien ha coordinado un extenso informe con 23 facultativos en el que se exponía que las lesiones sufridas por la pequeña Alma podrían deberse a causas naturales o patológicas y no a una negligencia.

“Esto no es bueno, repito. Es también un aviso a los famosos, que cualquier movimiento judicial del que sean protagonistas se divulgará, aunque sea algo rutinario”, advertía Padula. “Esto no ayuda. Un informe privado no tiene por qué valerle a la juez”, argumentaba el colaborador. “Claro, sólo el de los facultativos que la vieron”, matizaba Borrajo. “Pero, insisto, todo está siendo normal”, recalcaba el italiano.