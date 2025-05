Parada dice lo que muchos piensan de la macrodemanda de Isabel Pantoja: "¿Y no la interpone contra sus hijos?"

Está siendo una de las noticias de la semana: la macrodemanda anunciada por Isabel Pantoja va tomando forma. Este pasado viernes 23 de mayo, se reveló que la tonadillera había denunciado a Kiko Matamoros, Laura Fa, Mariló de la Rubia y Dulce Delapiedra. Una noticia analizada en D Corazón, donde José Manuel Parada se ha mostrado crítico con la artista.

D Corazón se hacía eco de la información vertida por Silvia Taulés en La familia de la tele este pasado 23 de mayo. El magacín matinal conducido por Anne Igartiburu confirmaba la exclusiva revelada el día anterior. “Hemos querido contrastar esta noticia”, comenzaba comentando Sergio Recio, redactor del formato.

“Hemos escrito esta mañana [del sábado 24 de mayo] al abogado de Isabel Pantoja. Nos ha confirmado que existe esta macrodemanda. Las razones que nos ha dado son que [la tonadillera] considera que se ha invadido su intimidad a la hora de hablar del tema de su salud”, explicaba el periodista.

“Isabel Pantoja lleva años en un segundo plano, fastidiada por dolencias y con un fuerte coste psicológico. Únicamente quiere centrarse en relanzar su carrera musical. Precisamente, informaciones sobre estas cuestiones le perjudican seriamente”, continuaba leyendo Recio.

“Por eso ha decidido actuar, porque no puede más con lo que ella considera un asedio insoportable”, concluía, para después mostrar un vídeo sobre la macrodemanda.

'D Corazón'.

El tema ha causado un encendido debate entre los presentes en el plató. Luis Pliego quería aclarar que el concepto de macrodemanda no existe en el marco jurídico español. “Vamos a ser rigurosos. Este término no está en el ordenamiento jurídico español. No puede poner una macrodemanda, porque no funciona así”, argumentaba.

“Puedes poner 50 demandas a 50 personas o medios. Pero no coger un dosier y eso es una macrodemanda. Eso no existe. No podemos engañar a la gente. Además, la demanda no ha sido puesta todavía, no se ha presentado ni se han admitido a trámites”, detallaba.

José Manuel Parada y Luis Pliego en 'D Corazón'.

Susana Jurado revelaba que las demandas ya se habían puesto en Madrid, pero que no habían sido admitidas a trámite aún. “No sé a cuántas personas ha denunciado”, matizaba. Luis Pliego pedía también seriedad en este asunto. “No se puede decir que han demandado a alguien por hacer una parodia”, manifestaba.

Javier de Hoyos intervenía para señalar que, periodísticamente, se habla de ‘macrodemanda’ para que el público pueda entender que Isabel Pantoja está denunciando a muchas personas. “Lo que explicaba Silvia Taulés era para que Isabel Pantoja va a poner muchas demandas”, comentaba el tertuliano.

En medio del debate, José Manuel Parada lanzaba una opinión contundente sobre estas denuncias. “¿Y a sus hijos no los demanda? Porque nadie ha hablado sobre cosas más tremendas de ella que sus propios hijos. Ningún periodista”, manifestaba, sobre cómo la tonadillera no se había querellado ni contra Kiko Rivera ni contra Isa Pantoja.