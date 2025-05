Gerard Jofra, hijo del mítico Eugenio, se sincera en 'Fiesta' sobre su situación económica: "No me escondo de nada"

Fiesta ha recibido este sábado 24 de mayo a Gerard Jofra, hijo del emblemático humorista Eugenio. El actor y cómico catalán ha acudido para ofrecer un monólogo al más puro estilo de su padre, pero también para hablar de su precaria situación económica. “No me escondo de nada”, declaraba para detallar las informaciones que se han dado sobre él.

A inicios de este mes de mayo, se supo que el vástago del legendario comediante tiene acumulada una deuda de más de 19.200 euros por impago del alquiler de su domicilio, ubicado en el barrio barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Era Andrea, la casera del inmueble, la que sacaba esta noticia en Y ahora, Sonsoles, señalando que le debía “16 mensualidades”.

A raíz de estas informaciones, el propio Jofra ha dado la cara. Lo hizo llamando en directo al magacín conducido por Sonsoles Ónega, donde aclaró su situación. “Se compromete a buscarse un plan B”, señalaba la colaboradora del magacín de Antena 3, Lorena Vázquez.

Ahora ha sido en Fiesta donde Jofra ha querido explicar más en detalles cómo ha acabado al borde del desahucio. “No ha sido fácil ser hijo de Eugenio. Rápidamente te etiquetan y te encasillan”, comenzaba declarando en su intervención con Emma García.

“Tienes el nombre detrás y sólo te queda salir adelante”, proseguía Jofra quien ha querido recordar tanto a su padre como a su madre, la cantante de folk Conchita Alcaide, primera esposa de Eugenio y quien falleció en 1980, víctima de un cáncer de mama.

Gerard Jofra, Emma García, Paloma Barrientos y Juan Luis Galiacho en 'Fiesta'.

“Son casi 25 años desde su muerte [la de Eugenio, el 11 de marzo de 2001]. El año que viene se cumplen. ¡Cómo pasa el tiempo! Y del fallecimiento de mi madre se cumplen 45”, respondía a la presentadora de Ordizia.

“Hoy estoy aquí porque soy el hijo de Eugenio y por una noticia que se ha filtrado. No es agradable pero es lo que muchos españoles sufren en el anonimato, lamentablemente. He venido porque no me escondo de nada y puedo aprovechar para hablar sobre ello”, comentaba ante una atenta Emma García.

Tal y como comentó con Sonsoles Ónega, ha señalado el desahucio que está viviendo, recalcando la vulnerabilidad de su situación económica. “Viene desde un poco antes de la pandemia. En España, hay dos empresas espectaculares que funcionan muy bien: la Seguridad Social y Hacienda”, expresaba.

Gerard Jofra en 'Fiesta'.

“No te dejan respirar y una cosa se juntó con otra. Hace siete años, yo hacía actuaciones en el espectáculo con el que hacía un homenaje a mis padres, que finalizó en Cádiz y Aracena [el pueblo del que era originario su madre]. Pero llegó la pandemia y no podíamos arrancar más”, explicaba.

“He estado 24 años haciendo un homenaje a mis padres, sin dinero y gratis. He firmado un libro que se publicó en 2018, ha estado la película [la de Saben aquel, que dirigió David Trueba en 2023]. Pero los libros apenas dan dinero”, compartía en Fiesta.

Tras hablar de su situación económica, Jofra realizó una breve actuación con la que rendía tributo a su padre. En el plató de Fiesta, el actor y humorista se sentaba en un taburete, acompañado por una bebida de naranja, justo al más puro estilo de Eugenio.