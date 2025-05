Joaquín Prat dice lo que muchos piensan sobre los expulsados de 'Supervivientes 2025': "Salvan siempre a los que no dan vídeos"

Supervivientes continúa viento en popa en Mediaset. El reality estrella de la cadena vivió, anoche, una nueva gala donde Joshua se despidió de sus compañeros de Honduras al ser expulsado por la audiencia y Anita y Pelayo lucharon en la noria infernal por el collar de líder.

El estilista superó a la ex de La isla de las tentaciones y gracias a su poder de líder revolucionó el destino final de los nominados. Pelayo desempató eligiendo a Anita, de entre los más votados, y nominó directamente a Carmen Alcaye.

Sumado a la nominación de Montoya, por elección mayoritaria del grupo, supone el fin para uno de los tres inseparables amigos en esta aventura. Sobre este asunto, no dudó en alzar la voz el presentador Joaquín Prat, en Vamos a ver.

En el magacín, los colaboradores comentaban las últimas novedades del reality. "Parece muy fácil meterse con Makoke, la ven como una persona débil y con la que es fácil tener conflictos", apuntaba Alejandra Rubio.

Por su parte, Pepe del Real señalaba una actitud que tiene Montoya con el resto de sus compañeros: "Cuando tiene atravesado a alguien es para siempre.Tiene atravesado a Damián, Pelayo y Makoke y con el resto no tiene nada".

"No se mete con la gente que no hace vídeos y que no habla en el programa", argumentaba Giovanna González. "Si analizamos la inmensidad de vídeos que nos da Montoya, es el ganador de esta edición", sentenciaba Pepe del Real.

"La ganadora tiene que ser Anita por aguantar a Montoya en esas condiciones tan extremas", añadía la periodista Alexia Rivas. "En cambio, la audiencia tiene un criterio bastante diferente al tuyo", hacía referencia Joaquín Prat a las palabras anteriores de Pepe del Real.

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'

"La audiencia salva constantemente a gente que no da vídeos, por ejemplo, Álex Adrover", decía Joaquín Prat lo que muchos piensan sobre los últimos expulsados de Supervivientes. "Bueno que pongan a Montoya y a Álex, a ver a quién salvan", apuntaba del Real.

"Ayer pusieron a dos pesos pesados y a dos grandes supervivientes como Pelayo y Joshua, y fue el primero en salvarse", recordaba Prat. "Yo no daba un duro por Álex y fíjate", confesaba también Pepe del Real. "La salvación de la gente buena", comentaba Sandra Aladro.

Sobre lo comentado por Prat y los colaboradores es algo que se lleva comentando mucho en las últimas semanas. Concursantes queridos y que han sido protagonistas de varios vídeos en el reality, como Joshua o Manuel, han ido despidiéndose de Honduras.

En cambio, Álex Adrover ya se ha salvado en varias ocasiones. Un perfil de superviviente muy discreto y que está pasando de puntillas por los Cayos Cochinos. Pero, está claro que la audiencia es soberana y este tipo de concursantes suelen gustar en el exterior.

Solo hay que recordar que Pedro García Aguado fue el vencedor de la edición del año pasado. El exjugador de waterpolo mantuvo durante todo el reality una correcta actitud con sus compañeros y evitó meterse en cualquier lío. Una estrategia que siguen Adrover o el propio Muñoz Escassi.