El troleo épico de Kiko Matamoros a Carlota Corredera en ‘Tentáculos’: “El viernes vuelvo a Telecinco”

Kiko Matamoros no ha estado este viernes en La familia de la tele. El colaborador televisivo se ha dejado caer, sin embargo, por otro programa de la misma productora, La Osa Producciones: Tentáculos, el heredero del pisito de Ni que fuéramos Shhh, y que conduce Carlota Corredera.

Rondaban las cinco y media de la tarde cuando, por sorpresa, Kiko Matamoros visitó el pisito en el que antaño trabajaba todas las tardes. Y le dijo a Carlota y a Kiko Hernández: “Os tengo que dar un bombazo de la cadena de enfrente”.

Así, sin hacerse de rogar mucho, Matamoros explicó: “Voy a echar mucho de menos a La familia de la tele”. Una salida del programa provocada porque “el viernes vuelvo a Telecinco”. En concreto, aseguró que su vuelta sería a ¡De Viernes!, y que se habría ofrecido él mismo, a través de su agente.

“Echaba de menos el calor de la audiencia y de los compañeros”, seguía relatando Kiko, lanzando quizá un dardo a la escasa acogida que tiene La familia de la tele. “Voy sin cobrar absolutamente nada”, añadía.

Esto de ir sin cobrar hizo que para Kiko Hernández saltasen las alarmas: dudaba que su compañero lo hiciese gratis. “He pedido una serie de condiciones y colaboradores”, puntualizaba Matamoros. Carlota Corredera no salía de su asombro, y recordó que fue el propio Matamoros quien apodó ¡De Viernes! como “me cago en mi madre”.

Kiko Matamoros en 'Tentáculos'.

En ese sentido, Kiko aseguró que a la directora del programa, “en privado le hace mucha gracia y dice que tuve mucha gracia”. La cosa seguía engordando cuando ya, por fin, Kiko Hernández desveló que todo era una farsa, y que estaban tomando el pelo a Carlota Corredera.

“¡Que es mentira…! ¡Gilipo...!”, le decían. “Que casi te lo has creído”, seguían riendo los dos Kikos. “¡Cómo voy a ir!”, exclamó Matamoros, dejando claro que no hay posibilidades de volver a Mediaset.

Indignada, Carlota Corredera dijo al saberse víctima de una broma: “Yo me planto. Este señor me ha bajado al fango cuando yo tenía prestigio, y viene a quitarme la credibilidad que me queda”.

Sobre esto, Kiko Matamoros bromeó con lo difícil que es moverse en las arenas movedizas, como en las películas antiguas. "Así estamos todos", le aseguró el invitado de este jueves del programa.