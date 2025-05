Una soltera de Zaragoza rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Una faldita me habría gustado más"

Jueves, 22 de mayo, y First Dates sigue al pie del cañón. El popular programa de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más queridos por los espectadores en España. Los solteros más exigentes no dudan en venir a buscar pareja al restaurante de Cuatro, liderado por Carlos Sobera.

En esta ocasión, una soltera de Zaragoza iba a dejar una grata impresión por su paso en First Dates. Carmen, de 50 años, se presentaba así: "Estoy en un momento pleno de mi vida pero intento controlar mi carácter, porque tengo un carácter fuerte. Pero, estoy bien".

"Busco un hombre que me cuide, que me sepa llevar porque soy difícil y que me quiera. Rechazo de un hombre que sea absurdo, prepotente, egoísta y vulgar. La vulgaridad es horrible", se expresaba, de manera tajante.

El afortunado que iba a conocerla sería Angelo, un italiano de 48 años y procedente de Empuriabrava (Girona): "Cuando me enamoro suelo ser un poco tonto, en los primeros momentos, pierdo el sentido de la realidad".

"Es una mujer guapa, tiene ojos bonitos y curvas. Pero veo un poco atrevido, esas plumas del vestido. Yo soy más clásico", afirmaba el soltero italiano. "Me gusta mucho el hombre italiano, Angelo no. No es mi estilo, para nada. Nunca habríamos coincidido en un bar y luego irnos por ahí", opinaba, sin filtros, Carmen.

Carmen, en 'First Dates'

Durante la cita, se vieron los primeros roces entre ellos: "Un pantalón color crema ceñido, con una camiseta interior y una camisa, pues no me gusta. Su manera de ser no me gusta, cómo entra a matar y yo no soy así", se quejaba Carmen sobre la forma de ser de Angelo.

"A mí me hubiera gustado más una faldita, así un poco corta", no se cortaba ni un pelo el soltero de Girona. Un comentario que no le gustó nada a ella: "Me molesta muchísimo. Además, solo se refiere a unas curvas. Es fuera de lugar, ha quedado como un poco señor".

Angelo, en 'First Dates'

"Dice lo que piensa, pero a veces hay que ser más comedido", añadía la soltera. "No es mi prototipo de hombre, siempre he dicho que me gusta el hombre tatuado y no tiene ninguno. Tiene muchas cosas que no me gustan", confesaba Carmen sobre su cita de esta noche.

Por su parte, el italiano hacía comentarios a los tatuajes de ella: "Tampoco me gustan sus tatuajes, no me gustan que sean tantos y tan a la vista". En el tema del deporte también tenía una opinión distinta a Carmen: "Me gusta más verlo que hacerlo". "Es una frase absurda", sentenciaba ella.

Momento de la cita entre Carmen y Angelo, en 'First Dates'

"El amor se nota enseguida, cosa que hoy no he notado", veía claro Angelo el desenlace de este encuentro. Por eso, la decisión final estaba lista para sentencia. "No tendría una segunda cita porque no he sentido nada, desde el principio y durante la cena, sin complicidad ni nada. No me ha gustado tu manera de ser"

"No tendría una segunda cita. Ha habido dos cosas que no me gustan que hayas dicho, lo de la minifalda y lo de mis curvas. Se hubiera podido hacer la cosa más fácil si no hubieras contestado según qué cosas", recriminaba Carmen la actitud de Angelo durante la cena.