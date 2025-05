Manuel Díaz 'El Cordobés' habla sin reparo sobre el documental de Vicky Martín Berrocal y su hija: "Me dio miedo al saberlo"

La familia Berrocal está de moda. El estreno del documental Las Berrocal, estrenado el pasado 20 de mayo en Movistar Plus+, está protagonizado por la diseñadora y empresaria Vicky Martín Berrocal, su madre Victoria Martín Serrano, su hermana Rocío Martín Berrocal y su hija Alba Díaz Martín.

A lo largo de cuatro episodios de 50 minutos cada uno, ofrece una mirada íntima a la vida de estas cuatro mujeres, explorando su dinámica familiar, sus trayectorias personales y profesionales, y los desafíos que han enfrentado juntas. Sobre este sonado formato, no ha dudado en expresarse Manuel Díaz 'El Cordobés', expareja de Vicky.

En primer lugar, el tertuliano de Tardear habló sobre las polémicas palabras que Vicky realizó sobre su matrimonio, donde afirmó que había "sufrido" en su relación. Posteriormente, la diseñadora matizó sus palabras y dijo que fue ella sola la que no supo gestionar su matrimonio con el torero.

"Fueron unas palabras que se malentendieron. Vivimos unos momentos muy bonitos y tenemos a una hija genial. Lo que se ve es la realidad. Es muy importante esto para Alba", afirmaba Manuel Díaz.

El extorero también dedicó unas palabras a la familia de Vicky: "Adoro a su madre, a su hermana, a su familia. Me quedé un poco en shock cuando lo escuché. Pero en ese momento, mi hija me dijo: 'No busques cosas. Tú ya sabes lo que hay", relataba 'El Cordobés' en el magacín de Telecinco.

Posteriormente, el programa emitía unas cariñosas palabras de Alba Díaz, hija de Manuel y Vicky Martín Berrocal, donde no dudaba en mostrar todo el amor que le tiene a su padre: "Siempre tiene muy buenos consejos para mí. Es mi gurú".

"Siempre que va trabajar, va contento y feliz. Se sabe todos los temas, se los estudia. Aparte de padrazo y buena persona es todo un profesional", añadía Alba Díaz sobre su padre, en conversación con un reportero de Tardear, presente en la presentación del documental.

Manuel Díaz 'El Cordobés', en 'Tardear'

"He sufrido mucho porque yo quería proteger a mi hija. Estos niños tienen su profesión y sus carreras y eligen qué quieren hacer de sus vidas. Los padres tenemos que apoyarlos y darles los mejores consejos", decía Manuel Díaz sobre su relación con su hija.

"Cuando me enteré que Alba iba a hacer el documental, donde se iban a mostrar muchos sentimientos y cosas de ella que son privadas, yo dije, jolín. Me dio miedo porque yo conozco... Tengo mi coraza pero si no la tienes te puede hacer daño", hablaba sin reparo Manuel Díaz 'El Cordobés' sobre el docurreality Las Berrocal.

Por otra parte, el documental ha reavivado tensiones familiares, especialmente en relación con la figura del difunto José Luis Martín Berrocal, padre de Vicky. Marisa Martín del Molino Berrocal, hija del primer matrimonio de José Luis, ha expresado su descontento con la representación de la historia familiar en el programa, señalando que existen "dos vidas, la real y la que se han inventado" .