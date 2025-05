La inesperada confesión de Vanesa Martín a Broncano sobre una de sus canciones: "No se va a enfadar si lo cuento"

Vanesa Martín fue una de las protagonistas de este miércoles en La Revuelta. A escasas horas de que vea la luz su próximo disco, Casa Mía, la cantante desveló a David Broncano algunos detalles del proceso de composición de las nuevas canciones. O incluso de temas anteriores, como La Huella.

Esta canción versa sobre una vivencia de Eva González. Y es que Martín confesó que ella, en la vida, se lo pasa bien en un 80% y lo pasa mal en un 20%. Así, aprovecha ese 20% para "transformarlo en canciones". Broncano aplaudía esta ventaja de los artistas y la invitada explicaba: "Historias mías y de mis amigas. Por eso mis amigas me temen".

"Claro, te cuentan el drama y...", asumía el presentador de Televisión Española, y la malagueña completaba la frase: "Y, tiempo después, o ven que estoy hablando del tema introduciendo una canción. O, directamente, ya se encuentran la canción".

David quiso indagar más: "¿Con quién te ha pasado?". "Me ha pasado con gente muy conocida", se limitó a decir Vanesa, aunque luego se mojó: "Lo voy a contar porque no se enfada si yo cuento esto. El otro día le pregunté: 'Tú no te enfadarás si yo cuento esto, ¿no?".

"Por ejemplo, entre otra mucha gente, Eva González. Somos muy amigas y he contado historias suyas a través de mis canciones", explicaba la cantautora. "Yo le digo: 'Amiga, mira la canción que te he hecho contando tu historia'. Esos debates que se tienen con las amigas".

David Broncano, presentador de 'La Revuelta'. RTVE

Eso sí, Martín le lanzó una advertencia a la presentadora de La Voz: "No te vayas a poner muy cantosa, porque la gente se va a dar cuenta de que es para ti". Al parecer, la sevillana hizo caso omiso a su amiga: "Creo que fue en un concierto en Sancti Petri, me la veo en primera fila, dándolo todo".

La entrevistada se levantó el sofá y hasta lo escenificó. "Era su momento difícil, ya lo sabemos todos", señalaba Vanesa. Como de costumbre, el comunicador de la pública se hacía el despistado: "No estoy al tanto, ¿eh?". "Haces bien. Pregúntame más cosas", zanjó la artista.

En efecto, La Huella trata de la separación de Eva González y Cayetano Rivera. Tras la publicación de las fotografías del torero con una abogada canaria en Londres, crecieron los rumores de crisis en la pareja. Aun así, continuaban apareciendo en público, hasta que en la primavera de 2023 se confirmó su separación después de 10 años juntos.