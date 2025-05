Un soltero de Tenerife rechaza a su cita en 'First Dates' por su discapacidad: "Me falta una pierna por una malformación"

Llega la noche y una emisión más de First Dates llega a Cuatro. Los solteros más exigentes de España visitan el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de conocer al amor de sus vidas. Las divertidas citas a ciegas y el liderazgo de Carlos Sobera hacen único a este formato.

En esta ocasión, el dating show iba a recibir a una de esas solteras que dejan huella por su paso en el programa. Johana de 28 años y procedente de Tenerife se presentaba así ante la audiencia: "Yo no sé por qué tengo un imán para los camareros y los gasolineros. Pero yo les vacilo, me encanta. Otra cosa es que pase algo más, yo soy exclusiva y de edición limitada".

Carlos Sobera le preguntó directamente por su visible discapacidad. "Me falta una pierna, es de nacimiento porque hubo una malformación en el parto", explicaba la joven. "Yo lo tomo ya a cachondeo, antes me lo tomaba más a pecho porque me daba vergüenza ir a la playa o bailar en las fiestas. Ahora, mi lema es: vergüenza es robar y que te pillen".

"No te puedo dar pena, soy feliz y no tengo que dar explicaciones a nadie. Ni busco ni dejo de buscar, yo lo que llegue y que sea acorde a mi estilo de vida", comentaba Johana. El afortunado que iba a conocerla sería Kevin, de 29 años y procedente de Tenerife.

"Estoy acostumbrado a vivir, pisando el agua. Metiendo la pata con comentarios que no tengo que hacer pero con los años lo he ido perfeccionando un poquito", se presentaba el soltero. "Me gustaría una pareja que se pareciera mucho a mí, que no tenga pudor y le guste divertirse y estar tranquila. Que fluya pero que sea ella misma", añadía también.

Johana, en 'First Dates'

"Está buenísimo, las cosas como son. Sobre todo los ojos me llaman la atención. Yo me fijo más bien en la cara y luego vi que es altísimo", no dudaba en decir Johana, nada más verle. "Es una chica atractiva, tiene sus cositas", apuntaba él.

"Yo he venido con pocas expectativas pero cuando he visto que el chico es guapo, majo, trabajador y humilde, pues yo me quedo loca. Dónde estabas tú metido", señalaba Johana sobre su cita de esta noche en el restaurante de First Dates.

Kevin, en 'First Dates'

"Para mí que tenga una discapacidad y le falte una pierna no es un problema, no es algo que me eche para atrás", se sinceraba el joven soltero. Posteriormente, ella le abría en canal y le explicaba cómo habían sido sus anteriores relaciones de pareja.

"Le daba vergüenza que la gente nos mirara porque la gente es muy juzgona. Cuando yo estoy de relación con una persona 'normal' se quedan mirando y dicen: 'se está aprovechando de la niña'", decía ella sobre su último novio.

Momento de la cita entre Johana y Kevin, en 'First Dates'

El buen rollo durante la cita era palpable entre ambos. "Es una tía que vive y que disfruta con la vida a pesar de las circunstancias", apuntaba el de Tenerife. La decisión final, esta vez, parecía toda una incógnita. Todo podía pasar entre ellos.

"A mí sí me gustaría tener una segunda cita", respondía, clara y directa, Johana. "Me lo he pasado genial, eres una tía de lujo y no tendría una segunda cita como tal. Vernos por Tenerife y echar unas risas, sí. No tiene nada que ver, te lo prometo, con nada de lo físico. Te vería más como una hermanita pequeña", rechazaba Kevin a la joven tinerfeña.