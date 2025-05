Alessandro Lequio, sin piedad contra Melody: "Deja las lamentaciones y asume que eres antepenúltima en Eurovisión"

Melody, Eurovisión y un antepenúltimo lugar. Son los ingredientes perfectos del caos que ha provocado en España la actuación de la andaluza, el pasado sábado 17 de mayo, en Basilea (Suiza). La decepción es total y muchas voces se han manifestado para hablar del asunto.

La protagonista canceló su agenda con RTVE y se había alejado del foco mediático, hasta el pasado martes. La sevillana hablaba por primera vez a una cadena de televisión en Vamos a ver: "Lo diré todo en la rueda de prensa. Yo he salido para que veáis que ni me escondo, ni hay nada raro". Sobre esta exclusiva, se iban a hacer eco en el magacín conducido por Joaquín Prat y Alessandro Lequio volvería a dar su más sincera opinión.

"¿Patricia López se ha vuelto a encontrar con Melody? Voy a poner en contexto, ayer tuvimos la mala suerte y me lo echaban en cara: 'Los de Telecinco solo vosotros sois capaces de tener a Melody en directo y cortarla'. Hay unos horarios y no podemos comernos el tiempo de Informativos", arrancaba su relato el presentador de Vamos a ver.

"Lo que sí quiero poner en valor, porque esto sí depende de una periodista, es el curro que se pegó Patricia López yendo a Mijas y estando ella y solo ella al pie del cañón a ver si veía a Melody. Al final, el que la sigue la consigue", apuntaba Prat sobre el gran trabajo de su compañera reportera.

"Nos costó muchísimo. La cantante no puede ser más amable y cercana. Ella nos vio desde su ventana y decidió bajar para romper ese silencio con nosotros. Hoy se ha parado con su coche y ha transmitido que está tranquila y no entiende la repercusión. Lo que más le ha molestado es que se están contando muchas mentiras. Todo lo ha dicho, sin perder la sonrisa, como es ella", explicaba, con lujo de detalles, Patricia López.

Joaquín Prat y Patricia López, en 'Vamos a ver'

"Gracias, Melody por tu amabilidad y generosidad", le dedicaba unas bonitas palabras Prat a la de Dos Hermanas. "Ella podría no haber bajado y evitar a la prensa, cree que es mejor así atendernos. Bravo por Melody", comentaba Pepe del Real. "Está muy guapa, así tan natural", añadía Alejandra Prat.

"De momento, ha dado la cara. No lo hace cualquiera y es importante", recordaba Adriana Dorronsoro. Posteriormente, Alessandro Lequio no dudaría en aportar su comentario al debate generado: "Musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes. Que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros".

"No han sido dos votos. Ha quedado antepenúltima, que lo asuma. La canción no era nada del otro mundo. Honestamente a mí, no me ha gustado la canción nada, nada, nada. Ahora, reconozco que ella musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes de Eurovisión. Que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros", incidía, nuevamente, Lequio.

"Que no se ha lamentado, hasta ahora no se ha lamentado. No puedes hablar de lamentaciones", interrumpía Joaquín Prat el discurso del italiano. "No lo sabemos. También digo que ahora mismo Melody es el centro de atención y lo que tiene que hacer es aprovechar la ola para enganchar cuantos más conciertos pueda", añadía el colaborador en pleno directo de Telecinco.