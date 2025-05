Vicky Martín, la estrella de 'Las Berrocal': "He gestionado muy mal el amor. Ahora mismo lo que veo no me gusta"

Este martes, 20 de mayo, aterriza en Movistar Plus+ Las Berrocal. Se trata del primer docureality que ha puesto en marcha la plataforma de Telefónica. En él, Vicky Martín Berrocal, su madre, Victoria Martín Serrano, su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz Martín, se desnudan delante de las cámaras y muestran cómo son sus vidas más allá del glamour y la elegancia. Todo un viaje a corazón abierto.

"Siempre defiendo que somos verdad y que no tenemos filtro. No somos ejemplo de nada, pero esta es nuestra vida y así somos", reconoce sin titubear la popular diseñadora en una entrevista concedida a BLUPER en los días previos al estreno. Y, como ocurre en el proyecto, en el que Vicky es la gran estrella, en la charla es la que va marcando los tiempos, dando paso a quien considere en función de la pregunta.

Cuenta la propia Vicky que este docureality al más puro estilo Kardashian fue algo que se venía cocinando tiempo atrás. "Hace diez años, una amiga mía que sabe mucho de este mundo, me dijo que teníamos la obligación de hacerlo. Me pareció una locura, pero la vida nos ha llevado aquí porque todo pasa por algo", dice. No obstante, asegura que se ha hecho en el "tiempo perfecto".

El docureality de cuatro episodios -cada martes Movistar Plus+ lanzará uno- ha permitido que sus protagonistas sanasen, de alguna forma, con su pasado. Y es que, una de las historias que atrapan al espectador es la de la doble vida que tenía José Luis Martín Berrocal, el patriarca de la familia. "Yo conocía la historia de mi abuela, pero vivirla tan intensamente, me ha puesto en su piel", afirma Alba.

"A mí nadie me lo contó. Mi padre venía y se iba, y yo tampoco preguntaba nada", cuenta Vicky recordando el día que se quedó en shock al ver "a un niño muy parecido a mí en la piscina de un hotel que era de mi padre en Punta Umbría. Me llamó muchísimo la atención porque era idéntico a mí".

Victoria Martín Serrano, Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal y Rocío Martín.

La empresaria cuenta que, con "el tiempo", empezó a mensajearse por carta con este niño desde Suiza. Finalmente, su padre le reconoció que tenía otros tres hermanos con los que, por cierto, tienen muy buena relación. "Están locos por ver el documental", dice Vicky, a lo que Alba agrega: "Cada vez que los veo se me caen los lagrimones".

"Hay muchas historias así. Es el amor. Pelear por tu necesidad", defiende Vicky, algo que también hace su hija Alba: "Yo lo respeto. Si mi abuela tomó esa decisión es porque quiso y porque era feliz. Yo no puedo cuestionar a nadie". "A lo mejor no era la más buena ni la más sana, pero era la que yo elegí", sentencia Victoria María Serrano, mientras que Rocío cree que, seguramente, hay más historias como la de su madre.

"El hombre ha pasado a un segundo plano. Es muy difícil encontrar a ese tío que te dé la mano de verdad"

Pero, quizás, todo esto le ha pasado factura a Vicky Martín Berrocal. "He gestionado muy mal el amor. Ahora mismo lo que veo no me gusta", responde cuando se le pregunta por ello. Tal y como reconoce, la historia de sus padres le "ha pasado factura". "El hombre ha pasado a un segundo plano porque, por culpa de no me preguntes quién o qué, es muy difícil de encontrar a ese tío que te dé la mano de verdad", confiesa.

Los sinsabores amorosos de la empresaria y los de su hermana contrastan con la sana relación que tiene Alba con su chico, el músico y productor Marcos Terrones. "Cuando hablamos de amor y decimos que es algo imposible, viene ella", dice Vicky, a lo que su hija añade: "Ha sido una suerte encontrarnos. Todos nos merecemos ser felices y que nos traten bien. Es lo mínimo".

Alba Díaz con un bonito ramo de flores.

"A todas las señoras que me escriben 'Vicky, tengo un problema: no soy feliz' que, sin esperar a que me cuenten su historia, les digo que se vayan. Porque, cuando tú ya no eres feliz, ya no hay nada de que hablar. Tienes que irte, pero hay que tener el coraje de hacerlo", reflexiona. "Mi madre no lo tuvo, se quedó. Para ella, era más doloroso estar sin él que estar así".

Posiblemente, Rocío sea una de las grandes revelaciones de Las Berrocal. Impacta ver su sentimiento de abandono que tenía cuando era pequeña, pues se crió con los guardeses de la finca mientras sus padres empalmaban un viaje con otro. Y, al igual que su hermana, tampoco ha dado con su media naranja- "No lo encuentro ni en Tinder ni comprando el pan. Pero ya me llegará. Te digo yo que me caso. En la cuarta temporada me caso", asegura optimista.

Antes de poner fin a nuestra charla con estas cuatro mujeres de armas tomar, queremos saber cómo combaten el hate que reciben en sus redes sociales. "Yo es que no leo. Y cuando recibes un comentario de alguien que no le gustas, le contesto: 'Pues que pena que veas eso de mí. Como mujer me da tristeza y creo que en la vida te iría mejor si no juzgases", asegura Vicky, a la que le siguen 1,3 millones de perfiles.

La misma receta se aplica Alba. "Siempre te digo que están a tiempo de cambiar su pensamiento, y que la vida es preciosa", contesta, asegurando que las críticas no le afectan porque "cuando sabes quién eres, qué más da lo que opinen los demás". "No podemos gustar a todo el mundo", admite su progenitora.

Faceta de entrevistadora

El docurreality también muestra la faceta de entrevistadora de Vicky con A solas con..., un proyecto que le valió para ganar el Premio Ondas a podcast revelación. Por allí han pasado desde Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida hasta Sofía Vergara y Victoria Federica. Detrás de estos encuentros íntimos, por cierto, está Andrea, la hija mayor de Jesús Quintero, que es una de las guionistas.

"Jesús decía que la mejor manera de entrevistar es llevar gentilmente al invitado a lo que realmente es. Yo aprendí mucho de él", expresa para revelar la clave de su éxito. "Yo me meto en el pellejo de todo el mundo que se sienta conmigo e intento ser empática, eso ayuda muchísimo. Yo también sé estar en el otro lado. Me limito a escuchar, a respetar y aprender. Es apasionante ver cómo los invitados se desnudan".

Las protagonistas de 'Las Berrocal'.

Por último, Vicky celebra que las "tres mujeres de su vida" se hayan sentado con ella, después de que su hermana Rocío fuera la última invitada. "A día de hoy son 50 entrevistas. Todos son pesos pesados, gente a la que admiro. Es un regalo que quieran poner los pies en mi sofá", concluye.