Rifirrafe entre Risto Mejide y Marina Rivers en 'Viajando con Chester': "No pretendo convencerte de nada"

Marina Rivers fue uno de los rostros que se sentó este lunes en el famoso sofá de Risto Mejide en Viajando con Chester. Presentador de Cuatro e influencer mantuvieron un profundo cara a cara que, en algunos momentos, estuvo a punto de terminar en enfado. Por ejemplo, cuando debatían si los creadores de contenido pueden ser considerados medios de comunicación.

Todo empezó porque el espacio de entrevistas de Vodevil TV rescató una serie de titulares que apuntaban a Rivers como una "blanqueadora de la dictadura cubana". La joven fue señalada por viajar a Cuba para promocionar una línea de vuelo. "Fue un viaje que me pareció maravilloso, pero es un país decadente y con problemas. Y justo voy a Cuba... ¿Y estoy blanqueando la dictadura comunista?", se preguntaba ante Mejide.

"Bueno, México o Estados Unidos son democracias. Cuba, no", respondía el publicista, añadiendo que se puso el foco sobre ella, no porque sea un estado "comunista", sino porque se trata de una "dictadura". Marina dudó si contestar o no a eso, pero Risto la animó: "Di. Di lo que te has callado".

"Pues que como tengo una tendencia ideológica más de izquierdas y fui allí, pues ya era la roja y la comunista. ¿Cómo voy a aceptar el dinero del gobierno cubano para blanquear la dictadura? ¿De qué?", insistía la que fue concursante de la última edición de MasterChef Celebrity. El comunicador seguía 'pinchando': "Pero si promocionas ese vuelo, ayudarás a la economía cubana".

"Estoy ayudando a los cubanos", remarcó la invitada. "En el supuesto de que ese dinero llegue a los cubanos", le corrigió el maestro de ceremonias del Chester. "También te digo, en Cuba hay un bloqueo comercial bastante fuerte. Y la gente se está muriendo de hambre", recordó la influencer.

Marina Rivers y Risto Mejide, en 'Viajando con Chester'. Mediaset España

Lejos de frenar ahí el tira y afloja, a raíz de la polémica de Marina Rivers y Cuba, Risto Mejide abrió el melón de que las personas con influencia en redes tienen "una responsabilidad". "Se nos pone más responsabilidad de la que tenemos. Somos chavales con una cuenta de Instagram. Tengo 2 millones de seguidores, pero podría tener mil. No soy un medio de comunicación", se justificó ella.

"Eres un medio de comunicación"

"Sí que lo eres, absolutamente", le cortó Mejide. "No, yo no estoy regulada. No tengo 27 cámaras delante de mí. Soy yo, con mi teléfono", reiteró la entrevistada de este lunes. De hecho, la profesión de influencer sí que está regulada, tal y como mostró Viajando con Chester: por real decreto, desde el año 2024. Son considerados "personas de especial relevancia", deben inscribirse en un registro estatal y ajustarse a normas de publicidad sobre tabaco, alcohol o juegos de azar.

"¿Por qué crees que los medios tradicionales tenemos esas restricciones? Porque hay una responsabilidad. La anomalía, ahora mismo, está en que no se os exige lo mismo que a un medio de comunicación, cuando seguramente tengáis más repercusión que muchos medios", expresó el también presentador de Todo es mentira.

Marina Rivers seguía en sus trece, exponiendo que su trabajo "no se puede regular": "Somos miles". "Eres un medio de comunicación. Algún día espero que te convenzas de ello. Porque lo eres. En el momento que tienes siete millones de seguidores ya no es lo mismo. Ya hemos expuesto cada uno nuestro punto de vista. No pretendo tampoco convencerte. Si no te convenzo, al final el programa sale igual", zanjó Mejide, que optó por pasar al siguiente asunto.