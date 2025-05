María Patiño pide perdón en directo a Marisa, hermanastra de Vicky Martín Berrocal: "He cometido un error"

Durante la tarde de este martes, 20 de mayo, María Patiño intentó realizar una llamada en directo desde el plató de La Familia de la Tele, pero el momento no salió como esperaba. En el programa de Televisión Española se estaba hablando sobre el exmarido de Victoria Martín, madre de Vicky Martín Berrocal, lo que llevó a especular sobre el asunto en pleno directo y acabó desembocando en una llamada telefónica.

María Patiño hizo una llamada fallida delante de su compañera Laura Fa, quien atizó al padre de la socialité, en la que no obtuvo respuesta alguna, ya que la persona al otro lado del teléfono decidió no contestar. Este episodio tuvo lugar durante el primer tramo del programa y, tras la emisión de La Promesa, la presentadora quiso pedir disculpas públicas, al considerar que su forma de actuar no fue la adecuada.

Esta situación se produce en plena promoción del docureality Las Berrocal, que se estrena este 20 de mayo en Movistar Plus+ y que recoge numerosas historias familiares a lo largo de su metraje. Sin embargo, en esta ocasión, los hechos se han desvirtuado y han terminado convirtiéndose en noticia para muchos medios de comunicación en España.

María Patiño en 'La familia de la tele'. RTVE Play

En La Familia de la Tele, mientras abordaban el tema durante la tarde del martes, tuvieron que rectificar en directo, ya que la propia Patiño reconoció su error. "He cometido un gran error y es que te he llamado, Marisa, en directo", comenzó diciendo mientras miraba a cámara y se dirigía a Marisa, la hermanastra de Vicky Martín Berrocal. "Quiero pedirte disculpas. Porque has reaccionado, me has mandado algún que otro audio enfadada y te he pedido perdón en privado, y lo vuelvo a hacer en público", añadió.

No obstante, para Patiño, estas palabras no parecen suficientes. "Estoy convencida, porque nos conocemos y tú me lo has recordado. Dentro de muy poco, cuando tú decidas, nos vamos a ver", expresó dirigiéndose de nuevo a cámara. Y concluyó: "Vamos a hablar y solo serás tú la que decida cuándo y dónde".

Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño. RTVE Play

Arrepentida por lo sucedido, Patiño insistió: "Te pido perdón porque llamar en público sin avisar no deja de ser una traición, y conmigo siempre te has portado muy bien". Sin duda, unas palabras sinceras dirigidas a Marisa, la que fuese hija del padre de Vicky Martín Berrocal.