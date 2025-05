Isabel Rábago no se corta y carga contra Melody en pleno directo: "Es su obligación salir y dar explicaciones"

El puesto 24 de Melody en Eurovisión sigue generando titulares. Pese a que su actuación fue calificada por muchos como "perfecta", ni el jurado ni el televoto la respaldaron. El batacazo en las votaciones ha tenido consecuencias: la artista sevillana canceló su agenda con RTVE y decidió no acudir a La gran noche de Melody, el programa especial donde se analizaba su paso por el certamen.

La ausencia no pasó desapercibida, y esta misma tarde el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, se ha hecho eco. Isabel Rábago, una de las colaboradoras más directas del magacín, fue tajante: "Es su obligación salir y dar explicaciones".

Desde que se conoció el resultado de España en el festival, Melody ha desaparecido del foco mediático. Solo sus familiares más cercanos han podido hablar con ella. Una actitud que ha generado debate entre los colaboradores del programa, sobre todo teniendo en cuenta la controversia política que también ha salpicado a esta edición de Eurovisión.

Rábago fue clara al exponer lo que le llega desde el entorno de la artista: "Me aseguran que no está enfadada, sino decepcionada. Se ha visto metida en una historia que no tiene nada que ver con ella. Melody fue a cantar y a representar a su país, pero ha acabado envuelta en algo mucho más grande. No va a hablar de eso, pero lo está escuchando todo".

La periodista Lorena Vázquez aportó más detalles: "Estoy hablando con uno de sus amigos, y me asegura que sí está enfadada, pero que su malestar viene de lejos y está directamente relacionado con la organización", confesó. Además, añadió: "Su entorno dice que se sentía fiscalizada y que, incluso, había llegado a decir que ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest", dijo ante las cámaras.

Según Vázquez, la cantante ha terminado siendo protagonista de titulares por motivos ajenos a su actuación en Eurovisión. "Me cuesta creer que, con el orgullo que sentía por representar a España, se haya tenido que ajustar a todo lo demás, no lo creo. El enfado que tiene viene por las consecuencias ajenas a Eurovisión", sentenciaba por su parte Rábago.

En ese momento, Sonsoles Ónega intervino: "A veces a los artistas se les dice qué tipo de canciones tienen que interpretar". Para ahondar en esta idea, el programa contó con Mikel Hennet, exrepresentante español en Eurovisión: "Una cosa no quita la otra. De cara al público puedes mostrar entusiasmo, pero por dentro estar aguantando cosas que no te gustan. En Finlandia, nosotros estuvimos a punto de irnos. Pero al público le decíamos lo contrario: que estábamos felices", confesó.

Estas palabras hicieron reaccionar a Rábago: "Si eso es así, quiero ver a Melody en una rueda de prensa explicando a qué se ha visto obligada y a qué no. Llegados a este punto, y con la información encima de la mesa, ya es obligación de Melody salir y dar explicaciones, lo siento mucho"

El debate siguió subiendo de tono. Miguel Lago apuntó: "Todos los artistas tienen jefes". Y Vázquez compartió un mensaje más por parte de su fuente de información: "Ella ha estado agradecida por la oportunidad, pero eso no significa que haya podido decidir todo durante el proceso".

Isabel Rábago junto a los colaboradores. 'Y ahora Sonsoles'.

Isabel Rábago no pudo contenerse: "Ella vincula su posición a algo muy concreto, pero no va a pronunciarse. Y eso es justo lo que muchos no entienden".

"Las trastiendas han existido toda la puñetera vida. Ahora solo nos queda esperar esa rueda de prensa. De momento, Melody no ha dicho ni una palabra sobre la votación que la dejó en el puesto 24 de 26", sentenció por su parte Sonsoles Ónega, quien cerró el tema con esta reflexión ante los espectadores.