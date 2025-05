Silvia Intxaurrondo: "Me sorprende que Melody haya sido tan clara al ser preguntada si la política ha tenido que ver"

El Festival de Eurovisión 2025 ha acabado, pero seguirá trayendo cola estos días. La final casi deja como titular la victoria de Israel, ganadora del televoto y cuya participación está en tela de juicio por el conflicto en Gaza. Finalmente, por la suma de votos del jurado y del público, fue Austria la que se impuso.

Ha sido uno de los primeros temas que ha abordado este lunes, 19 de mayo, La Hora de La 1. Y es que, tal y como destacaba Silvia Intxaurrondo, RTVE ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) una auditoría del televoto de España. La finalidad de la solicitud es abrir un debate sobre cambiar el sistema de televoto.

Las votaciones, desde luego, fueron dispares. La misma Israel que quedó en 15ª posición para los profesionales, obtuvo 297 puntos de televoto. Por segundo año consecutivo, el 12 del televoto español fue a parar al país de Oriente Medio, que volvió a hacer una intensa campaña de movilización del voto a favor de su candidatura, A New Day Will Rise, de Yuval Raphael.

"El televoto está afectado por los conflictos bélicos que producen actualmente y que hacen que el certamen pierda su esencia cultural”, se señala desde la Corporación. El ente, por ahora, solo sabe cuántos votos se emitieron desde España: 142.600 votos. 111.565 se hicieron por la aplicación oficial de Eurovisión, 23.840 por SMS y 7.283 por llamada telefónica.

En cuanto a España, Melody acabó la noche del sábado en antepenúltimo lugar, un resultado "decepcionante" para la pública, tras todo el trabajo realizado. La representante ha cancelado su agenda de actos con RTVE de esta semana para descansar y estar con los suyos. De hecho, la sevillana ni siquiera viajó de regreso con la delegación española y decidió aterrizar en Málaga.

En el aeropuerto malagueño, donde un grupo de periodistas le esperaba, aseguró que hablaría largo y tendido en unos días. Al ser preguntada por si creía que el posicionamiento a favor de Palestina de la cadena -recordemos el rótulo que emplazó La 1 antes de la final- le había perjudicado en el certamen, Melody ni confirmó ni desmintió.

Su reacción ha sido motivo de sorpresa para Intxaurrondo y así lo ha expresado: "A mí me sorprende que haya sido tan clara, que ante la pregunta de si ha tenido que ver algo la política, no haya dicho tajantemente: 'No, ¿cómo se os ocurre? Si es un festival de música y de canciones'. A mí me ha sorprendido".

El caso de Ucrania en 2022

De la misma manera, la Corporación no pidió un recuento en 2022, el famoso año en el que Chanel rozó la victoria con SloMo. Precisamente, esa edición celebrada en Turín se recuerda como una de las que más polémicas suscitó a causa tanto del televoto como de los puntos de los jurados.

Los profesionales de los 40 países participantes de ese año coronaron al Reino Unido, mientras que Ucrania quedaba cuarta. El televoto catapultó al país eslavo, dándole 439 puntos, uno de los mayores que ha otorgado la audiencia en la longeva historia del formato.

A ello se añadió que los jurados de seis delegaciones estuvieron bajo sospecha de compra de votos, por lo que sus resultados se hicieron según cálculos de lo que votaron sus países vecinos. La medida que tomó la UER fue drástica: a partir de 2023, se eliminó el voto del jurado en las semifinales de Eurovisión.

A pesar de que hubo apelaciones de tres de las naciones implicadas, la de España no solicitó ningún tipo de auditoría. Eso, a pesar de que hubiera podido darle a Chanel el primer puesto o, por lo menos, mejorar una posición y quedar segunda.