Pedro Ruiz, contundente sobre Melody en Eurovisión: "Haz una canción verdadera y sencilla contando toda la verdad"

Todo el mundo habla de ello. El antepenúltimo lugar de Melody en Eurovisión ha supuesto miles de críticas y opiniones. La propia cantante no está nada satisfecha con la valoración del jurado y de los eurofans de su actuación en Basilea (Suiza).

En España, numerosas voces se han pronunciado sobre el rendimiento de la de Dos Hermanas en el festival eurovisivo. De esta manera, el polifacético Pedro Ruiz ha hablado sin reparo sobre este asunto y ha aprovechado para lanzar un consejo a la artista andaluza.

"No conozco a Melody, no nos hemos saludado nunca, pero le quiero mandar un mensaje por si alguien se lo envía. Si fuéramos amigos, en este momento, te diría que no te dejes llevar por la polémica que se monta y apártate de ella", arrancaba Pedro Ruiz sus 'Pensamientos del día' en su cuenta oficial de Instagram.

"Que lo político se quede en el ámbito de lo político. Que se entiendan entre ellos y que se enfrenten entre ellos, tú al arte y a la canción. Ahora, calma, te diría si fuéramos amigos. Ojalá lo seamos. A lo mejor, en estos momentos de tanta tribulación se le puede sacar partido", apuntaba el escritor a la intérprete de Esa Diva.

"Haz una canción sencilla, verdadera y con pocos arreglos, y contando toda la verdad de tu alma. Eso podría ser una revalorización del arte que tienes y saldría del marco de la discusión. Ahí te lo dejo. Saludos y que salgas de esto lo mejor posible. La vida continúa.", finalizaba su mensaje dirigido a la representante española de la última edición del Festival de la Canción de Eurovisión.

El también actor y humorista se ha expresado, en las últimas semanas, sobre más temas relacionados directamente con Melody y Eurovisión. Así, el pasado domingo compartía con sus más de 58.000 seguidores en la red social X, antes Twitter, su particular punto de vista: "El exceso de promoción y papanatismo me invade al respecto del Festival de Eurovisión. No lo vi. Pero ya lo voy percibiendo como algo excesivamente artificial y politizado. Como otras tantas cosas".

Aunque, fue el propio Ruiz que el mismo día de la actuación de Melody en Basilea, afirmaba que no iba a ver el festival musical: "Tengo una cita artística en Torrejón de Ardoz. Y, además, el asunto va tomando ya una dimensión algo cansina. Le deseo suerte a Melody".

Si nos remontamos a meses atrás, en febrero, Melody fue la ganadora del Benidorm Fest y Pedro Ruiz no dudó en dar su opinión: "Me gustaron en el Benidorm Fest las actuaciones de Amaral y Rigoberta Bandini. Melody, que ganó el concurso, lleva la energía que reina en ese certamen". Sin duda, todo lo relacionado con Eurovisión ha sido uno de los temas más comentados por el que fuera presentador de La noche abierta, en TVE.

El catalán se ha convertido en una de las voces más autorizadas de nuestro país. A lo largo de su carrera ha creado y presentado programas emblemáticos como Como Pedro por su casa que marcaron un estilo propio en la televisión española. Ruiz es reconocido por su independencia de pensamiento y su crítica hacia el poder establecido. Recientemente, expresó su preocupación por la disminución de la libertad de expresión en España o la importancia del dinero metálico.