Belén Esteban, tajante tras la posición de Melody en Eurovisión: “Si yo fuese España no me presentaría más”

La familia de la tele sirvió de programa previo a la gran final Eurovisión el pasado sábado por la tarde, y, como era de esperar, este lunes ha sido un foro de debate sobre la mala posición de Melody. Y una de las primeras en alzar la voz ha sido Belén Esteban, que llegó a decir que, “si yo fuese España no me presentaría más al Festival de Eurovisión”. Unas palabras que algunos compañeros aplaudieron, aunque luego acabaría la propia Belén por retractarse.

“Yo entiendo que haya gente que le haya gustado Melody, para mí fue la actuación de la noche porque en cuanto salió, hasta que acabó, cantó de maravilla, bailó impresionante y el público aplaudía la actuación entera”, exponía la colaboradora.

En su defensa, aseguró entender “que a Kiko Matamoros no le gusta, y lo respeto”. Unas palabras que pillaron de sorpresa a su compañero, que negó tal afirmación. “Me lo ha dicho a mí, sentado ahí al lado, que no le gustó nada”, desvelaba Belén, a la que Kiko acabó por llamar “chivata”.

“Yo solamente quiero pedir que, igual que se quitó a Rusia con guerra con Ucrania, con todos mis respetos, creo que tenían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza”, siguió exponiendo Belén Esteban. “La chica de Israel, la cantante no tiene la culpa. Pero lo dije por la tarde, disfrazada de Salomé. Dejad la política a un lado. Hay que valorar el arte”, seguía, antes de lanzar la bomba. “Yo, si fuera España, no me presentaría más al Festival de Eurovisión.

Ante esto, Kiko Matamoros era una cosa descabellada, como si un equipo de fútbol bajase a segunda división y dijese que no vuelve a jugar. Más adelante, Belén se quejaría de unas personas conocidas que no pudieron votar a España desde fuera del país, y llegó a decir que “el año que viene enviamos a Beyoncé y que sea lo que Dios quiera”.

Las palabras de Kiko hicieron a Belén reflexionar, y por eso, terminó por pedir de nuevo la palabra para retractarse: “Lo he pensado, he meditado cuando mi compañero Kiko Matamoros lo ha dicho, que eso de irnos, no, y lo tengo que decir”.

Belén Esteban en 'La familia de la tele'.

Y así, lanzó: “Aunque siga pasando que creo que ya no va a pasar, tenemos que presentarnos en Eurovisión y demostrar lo que valemos. Lo que he dicho lo retiro. Cuando lo has dicho lo he analizado, y las derrotas son para los que pierden”.