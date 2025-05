Adara Molinero no se muerde la lengua y señala a Sofía Suescun: "Tú has desechado a tu madre como a un perro"

Adara Molinero siempre se ha caracterizado por ser uno de esos personajes televisivos que nunca se muerde la lengua. En los últimos meses, ha comenzado a presentar el videopodcast En las mejores familias junto a su madre, Elena Rodríguez, en Mtmad. En este formato ha abordado temas personales, como su diagnóstico de TDAH, el cual compartió públicamente en octubre de 2024.

En esta ocasión, la ganadora de Gran Hermano VIP 7 no ha dudado en arremeter con dureza contra una de sus más conocidas enemigas de la pequeña pantalla. Sofía Suescun centró el punto de mira de sus críticas, en el último capítulo de En las mejores familias. Sin duda, la relación entre ambas ha experimentado altibajos a lo largo de los años, pasando de una aparente amistad a un enfrentamiento público que se ha intensificado recientemente.

El conflicto ha surgido sobre el distanciamiento entre la propia Sofía y su madre, Maite Galdeano, quienes han protagonizado desencuentros familiares que han trascendido en los platós de Mediaset y en redes sociales. Algo parecido, salvando las distancias, después de que Adara admitiera que la relación con su madre no pasaba por su mejor momento.

"Ella tiene una sección específica en su programa (Socialité) para hablar de Supervivientes. Pero, ahora también habla de nuestro podcast. Yo estoy encantada, cómo no lo iba a comentar. Me hace mucha gracia cómo una persona puede juzgar o dar lecciones de moral cuando su propia vida está hecha un auténtico desastre", comentaba Molinero sobre la actual pareja de Kiko Jiménez.

"Fui bastante generosa cuando salió todo el tema de su madre. Se ve la clase de persona que eres, has aprovechado la mínima g..., lo nuestro ha sido un roce. Pero la diferencia entre ella y yo es que yo tengo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como a un perro. No has tenido miramiento ninguno. Pedirle a Sofía Suescun que sea elegante es como pedirle a un mono que no coma plátanos", hablaba sin reparo la ex de Supervivientes All Stars.

"Por cierto, ya me j... que mi novio siguiera hablando de su ex. Ojo, no lo tenemos que hacer mirar", apuntaba también Adara sobre su expareja Kiko Jiménez, colaborador de Fiesta, magacín vespertino de los fines de semana en Telecinco, y actual pareja de Sofía Suescun.

La polifacética concursante de realities no dudó tampoco en señalar a la vida sentimental y familiar de Sofía: "Ella no está para hablar de ex porque tiene un currículum bastante extenso y te has matado y sacado los ojos con ellos. Tampoco está para hablar de relaciones de madres e hijos".

Además de hablar sobre este asunto, Molinero vivió un emotivo reencuentro junto a Jonan Wiergo, con el que ha estado muy distanciada en los últimos meses tras conocerse que el influencer intercambiaba mensajes comprometido con Álex Ghita. Ahora, en el videopodcat de Mtmad han logrado limar asperezas y hablar abiertamente sobre sus problemas.