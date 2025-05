Pedro Ruiz, sin pelos en la lengua sobre Eurovisión 2025: "Lo veo un concurso muy artificial y politizado"

Eurovisión 2025 ya tiene ganador: Austria se ha llevado el micrófono de cristal gracias a la propuesta pop-ópera de JJ, Wasted Love, que ha conquistado tanto al jurado como al público con 436 puntos. Pero en España, el sabor que ha dejado el certamen no ha sido tan dulce. Melody, nuestra representante, apenas logró calar entre los votantes y terminó en la posición número 24, muy lejos del podio.

La actuación de la artista española, que muchos calificaban como una de las más potentes vocalmente, no fue suficiente para captar la atención del jurado profesional ni del televoto. Mientras tanto, Israel sorprendió al colocarse en una inesperada segunda posición, alimentando de nuevo la idea de si Eurovisión premia realmente lo musical o si hay otros factores en juego.

Israel rozó la victoria gracias al empuje del público, especialmente del español. La nación hebrea recibió los codiciados 12 puntos del televoto en España, algo que ha sorprendido y que ha vuelto a abrir una nueva discusión.

Uno de los primeros en dar su opinión, y sin pelos en la lengua, ha sido Pedro Ruiz. El veterano presentador, escritor y humorista lanzó esta mañana un mensaje en sus redes sociales que ha generado un intenso debate: "El exceso de promoción y papanatismo me invade al respecto del Festival de Eurovisión", sentenciaba.

Y añadía: "No lo vi, pero ya lo voy percibiendo como algo excesivamente artificial y politizado, como otras tantas cosas", escribió a sus seguidores. Aunque admite no haber seguido el concurso este año, Pedro Ruiz no se ha quedado corto en su crítica.

En un vídeo publicado en Instagram, Pedro Ruiz amplió su reflexión con su habitual tono irónico. "Todo está politizado. Eurovisión, los viajes, el fútbol, el pensamiento, los medios...", comenzó diciendo mientras miraba a cámara.

Acto seguido, recurrió a una de sus metáforas más llamativas: "Un día, llegaremos a hacer nuestras necesidades, en ese momento en el que somos tan vulnerables, tomaremos el papel higiénico y aparecerá publicidad diciendo: 'Vota a Manolo, el que menos ensucia, porque del que más limpia no sabemos nada'", sentenció, sujetando un rollo de papel higiénico en mano para enfatizar su crítica.

En los últimos días, el comunicador ha estado muy activo haciéndose eco de todas aquellas noticias sobre la actualidad de nuestro país, desde el fallecimiento del expresidente uruguayo José Mujica hasta asuntos del Vaticano, donde se atrevió a lanzar una directa al Papa León XIV: "Que avance lo atrasado o que lo intente seriamente".

No es casualidad que las palabras de Pedro Ruiz generen tanto eco. Con una trayectoria sólida en los medios, ha sido una de las voces más influyentes y reconocibles de la televisión española. Programas como Como Pedro por su casa o La noche abierta lo han consolidado como un personaje con estilo propio: crítico, incisivo e independiente.