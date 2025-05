Melody cancela su agenda con RTVE tras Eurovisión y viaja a Sevilla: "Necesito estar con mi familia y coger fuerzas"

Si hay una palabra que define las sensaciones posteriores a la final del 69 Festival de Eurovisión es la de decepción. A pesar de arrasar en listas de Spotify y del carisma derrochador de Melody, Esa diva ha terminado en el puesto 24 con apenas 37 puntos. Tras el resultado, la sevillana ha decidido hacer un parón y cancelar su agenda, provisionalmente.

Aunque estaba previsto que viajase a Madrid con el resto de la delegación española, la de Dos Hermanas ha optado por viajar por su cuenta a Sevilla. El motivo principal es reencontrarse con sus seres queridos. Cabe recordar que la artista tiene un hijo de un año, Cairo.

Así lo ha confirmado la propia cantante a RTVE. Tras una intensa temporada de trabajo desde que ganase el Benidorm Fest, con una amplia promoción en la que ha terminado quedándose con el corazón del público español, la sevillana ha pedido un break para coger más fuerzas.

“Lo que más necesito es estar con mi familia y coger fuerzas para toda la gira que se viene. El Esa Diva Tour continúa sobre los escenarios”, explicaba la propia Melody a la Corporación pública. Tal y como revela RTVE en una noticia, este descanso servirá también para que recupere su agenda, para contar sus impresiones tras pasar por Basilea.

Nada más terminar su actuación, dio a RTVE sus primeras impresiones. “Que pase lo que pase, pero nos hemos quedado muy a gusto. Ha sido muy fuerte lo que ha pasado. Estamos muy felices del momentazo que hemos vivido en el escenario, la energía ha sido impresionante y lo hemos dado todo”, confesaba al Ente.

Melody. EFE.

Posteriormente, desde el hotel, Melody compartía un vídeo de sus primeras impresiones ante tales cifras. “Voy a comer algo, que llevo muchas horas, desde las siete de la mañana llevo despierta, arreglándome, maquillándome. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado mucho, a toda España”, comenzaba.

“Se han volcado conmigo al 100%. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios en diferentes partes de España que estaban llenos para ver la actuación. También por toda Latinoamérica. Ha sido un show total que creo que esto no se olvidará jamás”, proseguía.

Melody durante su actuación en la final de la 69 edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Corinne Cumming UER Basilea, Suiza

Melody declaraba sentirse “profundamente satisfecha” con la actuación que realizó. “Me parece que hemos hecho un gran trabajo”, afirmaba. “Vocalmente, estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas. Estoy muy contenta”, señalaba para después reconocer que sentía “un poquito cansada” tras el festival.

“Quiero dejar claro una cosa. Esto es algo más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que me han dado todos los países detrás de cámaras. Tanto a nosotros como a nuestro trabajo. Todo el mundo estaba con la boca abierta. Me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver. Tenemos una gira de conciertos brutal”, expresaba.

“Pero, aun así, creo que vosotros también os merecéis una explicación, una conversación. Por supuesto, la vamos a tener. Como sabéis, soy muy natural y muy clara y vamos a hablar con transparencia de lo que yo he visto y lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero, señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha”, continúa.

“Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. ¡Que viva el arte y la música! Aunque, a veces, prevalezcan otras. ¡Pero que viva el arte!”, concluía con su vídeo. Sobre la decepción, sí que se ha pronunciado el padre de Melody.

Melody. EFE.

Tras la emisión del festival, La 1 tenía el programa La noche de Melody, en la que la de Dos Hermanas no compartió sus primeras impresiones tras la final, a diferencia de otros años, cuando Nebulossa, Blanca Paloma o Chanel sí que hablaron con La 1. Eso sí, hubo una sonora rajada de su padre, Lorenzo Ruiz.

Corinne Cumming UER Basilea, Suiza Melody sí gana Eurovisión 2025 en audiencias: el festival arrasa en RTVE con su mejor dato desde el 'Chanelazo'

“Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no, sigue igual, votándose unos a otros”, expresaba, visiblemente molesto, en el programa. “Yo he escuchado todas las canciones, pero me sorprende lo del televoto. ¿Cómo Melody, con todos los fans que tiene en el mundo?”, cuestionaba.