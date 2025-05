Melody se 'borra' de la agenda de TVE mientras su padre aviva las sospechas sobre el televoto e Israel: "¿Y esos 300 votos?"

Parece que Eurovisión tampoco va a escapar de la polémica en 2025. El revuelo generado por el puesto 24 de Melody con Esa diva en Basilea ha despertado la indignación no sólo del público, sino de la propia artista y de sus seres queridos. Con la de Dos Hermanas cancelando temporalmente su agenda para tener un descanso, su padre ha sido el que ha mostrado su enfado públicamente.

Llamó mucho la atención que Melody no diese declaraciones a RTVE tras las votaciones finales. A pesar del resultado, es habitual que los representantes conversen con la cadena para compartir sus primeras impresiones. Sucedió el año pasado con Nebulossa, que quedó en el puesto 22, así como con Blanca Paloma, décimo séptima en la clasificación.

Pero la cantante de Esa diva no apareció, a pesar de que TVE programó un especial llamado La noche de Melody. Con Ángela Fernández como presentadora y emitiéndose desde el pueblo natal de la sevillana, el espacio contaba con la presencia del progenitor de Melody, Lorenzo Ruiz.

Corinne Cumming UER Basilea, Suiza Melody sí gana Eurovisión 2025 en audiencias: el festival arrasa en RTVE con su mejor dato desde el 'Chanelazo'

Lorenzo Ruiz no sólo es el padre de la artista, sino también su mentor y mayor apoyo en su carrera musical. El progenitor de la sevillana decidió no callarse y cuestionó la forma en el sistema de votos del certamen, tanto el del jurado como el del público.

Lo primero que hizo fue alabar la actuación de su hija, aunque lanzó una pulla de cómo ciertos jurados dieron la máxima puntuación a países vecinos. Entre los casos, el de Chipre con Grecia, Lituania con Letonia, Suiza con Austria o Luxemburgo con Francia.

Lorenzo Ruiz en 'La noche de Melody'.

“Ha estado impresionante, pero luego ya sabemos los votos, votándose unos a otros y eso siempre ha sido así. No tiene nada que ver el tema de Melody. Como público, no como padre, ha hecho una actuación increíble, pero te pones a mirar: un país se apoya a otro, mi primo, el de al lado...”, explicaba el padre de la cantante, también músico.

“Eso es lo que hay, lamentablemente, es penoso… Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no, sigue igual, votándose unos a otros”, proseguía, para después abroncar el sistema del televoto, cargando duramente contra el favoritismo de Israel por parte del público.

Carmen Farala, Ángela Fernández, Angy Fernández y Lorenzo Ruiz en 'La noche de Melody'.

“No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, pero estaba de los últimos y le dan casi 300 puntos... No lo entiendo”, expresaba, cuando fue interrumpido rápidamente por la presentadora.

El programa buscaba evitar la polémica. De hecho, Ángela Fernández optaba por enfocar el debate en la victoria de Austria. Lorenzo Ruiz entendió el cambio de tema y no dudó en alabar el talento vocal de JJ. “Ha hecho una gran actuación. Ha habido grandes países que han estado muy bien. Francia ha estado estupenda, como Grecia. Me encantó Italia también”, expresaba, en tono más conciliador.