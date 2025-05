Gloria Camila estalla contra Alejandra Rubio: "Está siendo bastante egoísta y muy poco agradecida con su familia"

El clan familiar de Las Campos continúa siendo un hervidero de tensiones y polémicas. Esta vez, el foco se ha centrado en la relación entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio, tras las últimas declaraciones de la joven.

En los últimos audios que se han hecho virales, Alejandra tildó a su tía de 'subnormal' por realizar una exclusiva en la que enseñaba la casa de su abuela, María Teresa Campos. Un comentario que, aunque surgió por un enfado momentáneo, ha abierto una brecha en la familia, y las reacciones no se han hecho esperar.

Alejandra Rubio, después de ser criticada por su tía, pidió disculpas públicas en el programa Vamos a Ver, aunque aclaró que su comentario "no era para tanto" y que "podría haber sido peor". Afirmó que se trató de un comentario privado, fruto de un malestar por lo que consideraba una decisión inapropiada. Sin embargo, Carmen Borrego, no dudó en sentarse en el plató de Telecinco para dar su versión de los hechos, asegurando que la exclusiva sobre la casa de María Teresa fue realizada "con absoluto respeto" y con el consentimiento de su hermana, Terelu Campos.

A lo largo de la conversación, la malagueña hizo hincapié en que, aunque respeta las opiniones de Alejandra, no tiene intención de pedirle permiso para gestionar su vida profesional. "No le voy a pedir permiso a Alejandra para nada de lo que tenga que hacer en mi vida. Yo tengo mi vida, mi familia, y ella es parte de ella, pero eso no implica que tengamos que estar de acuerdo en todo", subrayó.

También defendió que su sobrina tiene el derecho a expresar su opinión, pero que lo importante es medir las palabras y respetar a los demás, especialmente en un entorno tan mediático.

Sin embargo, ahora se ha sumado una nueva declaración, la de Gloria Camila, quien ha estallado contra Alejandra Rubio en Fiesta. La hija de Rocío Jurado no dudó en cargar contra la joven, calificando su actitud de "egoísta" y "desagradecida" con su familia.

"Tu familia siempre ha estado antes que tú, y ahora está siendo bastante egoísta y desagradecida con su familia, que son los que la han puesto en donde está", sentenció.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

Para Gloria Camila, la mujer de Carlos Constanza debe ser consciente de dónde está y de la familia en la que ha crecido. "Al final, cuando tú entras en esto y participas de ello, sabes de qué familia vienes y no siempre tienes que adelantar a los que te enseñaron esto", comentó ante las cámaras del programa.

Además, subrayó que no se puede olvidar el papel fundamental que la familia ha jugado en la vida de la hija de Terelu Campos y en su carrera en televisión. La tertuliana, por su parte, ha mantenido que no está de acuerdo con la forma en que Carmen Borrego ha manejado algunas situaciones, como la publicación de la exclusiva sobre la casa de su abuela.

Sin embargo, los colaboradores de Fiesta señalaron que Rubio no puede olvidarse de que pertenece a una familia mediática y que, al participar en este mundo, debe aprender a manejar las críticas y los comentarios. "Con el hijo de Carmen no puede meterse porque a José le quiere todo el mundo y a ella no. Él se hace querer y Alejandra no puede con esto", concluyó Belén Rodríguez durante la emisión de hoy.

El discurso de la tertuliana no terminó ahí. "Si ella estuviera en su casa lo entendería, pero colaborando en programas de televisión es lo que toca", sentenció. Emma García no se quedó callada y aportó un comentario final en la conversación: "Conozco a Alejandra y las disculpas que hizo públicamente hacia su tía no me parecieron muy sentidas", confesó finalmente durante esta tarde.