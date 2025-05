Mikel Herzog Jr. despunta en ‘Tu cara me suena’ al ganar su segunda gala como Damiano David: “Tienes algo innato”

Mikel Herzog Jr. en ‘Tu cara me suena’ como Damiano David.

Tu cara me suena 12 ya tiene un primer claro favorito para la victoria. Y es que este viernes, el que fuese concursante de La Voz Mikel Herzog Jr. ha ganado de nuevo la gala, siendo el primer concursante en ser el mejor en dos ocasiones, y con dos perfiles muy diferentes. Si la primera vez triunfó como como Bruno Mars, esta noche lo ha hecho como Damiano David, cantante que se dio a conocer con el grupo Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021, y al que ya se ha imitado en otras ocasiones en el formato.

En concreto, interpretó el tema Born With a Broken Heart, y recreó su videoclip, una fantasía que bebe del cine musical clásico, y que le hizo bailar, subir escaleras y un gran esfuerzo físico. Mikel acabó agotado, y en las valoraciones, Chenoa aseguró que “eso lo hace un cantante profesional de musicales con rodaje. Eso es cardio, es que la voz no se ha movido, has hecho lo que tenías que hacer, es alucinante”.

Florentino Fernández bromeó conque a él no le había parecido tan alucinante porque hace lo mismo todas las mañanas al levantarse. Luego, ya en serio, admitió: “Ha sido tan flipante que mi cabeza no es capaz de asimilar cómo te has movido”. Y Lolita aseguró que Damiano Davis “se va a asustar cuando te vea”. El motivo: “cuando vea una imitación tan perfecta se va a plantear si es tan buen artista o si es peor que tú”.

A la hora de las votaciones, el jurado lo tuvo claro: le dieron los cuatro doces. “Es una bestialidad, es muy complicado. No te ibas, no te movías (la voz). Tienes algo muy innato, además de esa naturalidad para ser afinado, se nota que eres músico”, celebraba la cantante.

Esto le hizo estar en lo más alto de la tabla en un primer momento. Sin embargo faltaban los votos del público, que no coincidían del todo con los de los jueces. A Mikel le acabaron dando un 11, y el 12 fue para Gisela, que había imitado a Lola Índigo y se quedó a un punto de su compañero, que ganó con 23 tantos. El premio de 3.000 euros lo volvió a mandar a Aldeas Infantiles, como en la ocasión anterior.

De momento, Mikel encabeza la tabla de puntuaciones de Tu cara me suena 12. Tras él va Melani, Gisela, Ana Guerra y cerraría el top 5 Bertín Osborne. Le siguen Esperansa Grasia, Yenesi, Manu Baqueiro y cierra la clasificación Goyo Jiménez.

Mikel Herzog en 'Tu cara me suena'.

En la próxima gala, Manu Baqueiro imitará a Pereza y Yenesi y Mikel Herzog, por la casilla ‘Duelo’, harán los dos de David Bisbal. Goyo Jiménez emulará a Toto Cutugno, Esperansa traerá a un amigo para recrear a Sonia y Selena y Bertín hará de Kenny Rogers. Ana Guerra cambiará de sexo con Calle 13, Melani llevará el sonido de Chappell Roan y Gisela, también con un amigo, cantará como Anastacia y Jamiroquai.