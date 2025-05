La familia de Melody le da una sorpresa en ‘DCorazón’: “12 puntos a ti no te definen, se quedan cortitos”

DCorazón ha llevado a cabo este sábado una gran cobertura sobre la participación de Melody en el Festival de Eurovisión, en el que representará a España esta noche en su gran final con el tema Esa diva. El programa ha estado cargado de reportajes, y ha contado con la participación en directo de la propia Melody, a la que tenían preparada una sorpresa: una llamada en directo de su propia familia.

Tras hablar con colaboradores como Alba Carrillo y Javier de Hoyos, Anne Igartiburu, presentadora del espacio, le señaló que tenía una sorpresa para ella. “Atenta a esta voz”, le decía. Y en la pantalla, desde casa, se podía ver a Lorenzo Molina, el padre de Melody, con un micrófono desde su casa de Dos Hermanas.

“Hola, hola, Melo, cariño”, decía el que fuese ganador de Levántate All Stars. “Hola, mi Melody. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi alma?”, preguntaba. Melody no sabía si era en directo, y se alegró al saber que así estaba sucediendo. “Escuchándote a ti, loca de contenta”, terminaba de responder la cantante.

“Nos alegra mucho, cariño. Tú sabes que siempre nos alegra que tú estés ahí, que tú estás haciendo lo que tú siempre has querido desde niña. Nos alegra mucho, estamos supercontentos, muy feliz”, celebraba Lorenzo, que le aseguró que están con ella “para todo”.

Más allá de una posible victoria, el padre de la artista solo deseaba “que tú te sientas bien, que tú digas: mira, ya estoy aquí, ya estoy en mi escenario, ya estoy en el lugar donde tenía que estar. Respira hondo y sal al escenario”, le animaba.

“¿Y tú sabes lo que a mí me hace más feliz?”, preguntaba entonces Melody. “Tener la familia que tengo, que sois vosotros, que te quiero con mi corazón. Y el apoyo que yo he tenido por parte de mi madre, de mi padre, de mi hermano, mi pareja, de mi niño, por aunque no hable, pero lo tengo y me da la vida, para mí ha sido fundamental. Los quiero muchísimo. Gracias, papá”, exponía emocionada.

También intervino Marta, la tata de Melody, que le ha cuidado desde pequeña: “Estoy superfeliz de verte, te he visto crecer, he visto muchos momentos tuyos, nos has dado muchísimos momentos alegres. Hemos disfrutado mucho y esta noche las notas que des con tu voz van a ser el reflejo de tu esencia, de tu personalidad, de tu talento y que 12 puntos a ti no te definen, porque se quedan cortitos”.

Participación de Melody y su familia en 'DCorazón'.

Para Melody fue muy especial que participase Marta. “Qué emoción, por favor, que me deis esta sorpresa. Yo no me lo esperaba porque Marta es amiga mía desde que yo era pequeñita, y me quiere y yo la adoro y sé lo nerviosa que ella se pone con las cámaras, yo no sé cómo está hablando”, expresaba la sevillana.

Anne Igartiburu despidió la conexión dando las gracias a la familia de Melody, y aprovechó para mandarle todo el cariño de parte del equipo del programa a la intérprete de Esa diva. “Os quiero de corazón muchísimo, y para mí, pase lo que pase esta noche, ya hemos ganado porque me he ganado más aún el amor de ustedes”.