Lalachus presentará 'El Grand Prix' junto a Ramón García este verano: "¡Dios mío, voy a llorar!"

Los sueños se cumplen y si no que se lo digan a Lalachus. Este jueves, la cómica recibió la mejor propuesta posible en La Revuelta, que contó con Ramón García entre sus invitados. Fue el vasco el que 'hincó rodilla' para preguntarle si quería presentar la próxima edición de El Grand Prix del Verano con él.

"Voy a llorar. ¿Qué pasa?", quiso saber la colaboradora del programa de David Broncano, realmente emocionada, viendo que Ramontxu improvisaba una pedida de mano. "Ramón... ¡Cállate!", le espetaba la humorista, fruto de los nervios. Él no dio más rodeos: "Querida Lalachus, este año había que cambiar algo y querían que otra persona estuviese conmigo presentando El Grand Prix".

En efecto, tras la baja de Michelle Calvó para centrarse en otros proyectos, García condujo sin compañera el formato de juegos el pasado verano. "No ha podido estar, pero todo está cubierto perfectamente. También ha habido cambios en el programa que hacen que no haya necesidad de más gente", aseguraba Ramón, al ser preguntado por BLUPER entonces.

"¡No vayas por ahí, que voy a llorar, de verdad!", insistió la de Fuenlabrada. "Yo pensé en ti. Aunque yo sé que tienes un rollete aquí, con La Revuelta", lamentaba el comunicador. Ella le restaba importancia: "No, no, tú sigue. De aquí puedes entrar y salir cuando quieras". Así, Ramón hacía su petición formalmente: "¿Tendrías un ratito este verano para presentar El Grand Prix conmigo?".

Lalachus no pudo hacer otra cosa que gritar de la emoción, pero García llamaba a la calma: "Pero, espera, espera. Que no me ha contestado todavía. Le ha pegado el ataque de nervios...". La madrileña seguía sin dar crédito a lo que oía: "Ramón, yo quiero presentar contigo El Grand Prix y lo que tú quieras, porque me muero de ilusión. Porque... ¡Dios mío! Es que voy a llorar. ¿Es de verdad?".

💥Lalachus, presentadora del @GrandPrix_tve este verano



No creo que haya persona en España que le haga más ilusión y más feliz que esta oportunidad. #LaRevuelta pic.twitter.com/cbdKqZbW2y — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 15, 2025

"Sí, está David de testigo", aseguró Ramón, abrazando a su nueva compañera de programa. La actriz, que ya acudió como invitada a El Grand Prix en 2024, siempre ha demostrado ser una fan acérrima del formato. Desde hace unos meses, goza de una buena relación con el también presentador de En Compañía, en Castilla-La Mancha Media.

Es más, cuando Broncano y ella fueron designados los conductores de las Campanadas de RTVE, Ramón García cerró filas con ambos. Fue una elección muy comentada, sobre todo por Lalachus, que recibió desafortunadas críticas por su físico. Después, tuvo un gesto polémico en plena retransmisión, cuando mostró a la vaquilla de El Grand Prix en una estampa religiosa.

"Como campanero mayor del reino, quiero desear mucha suerte a Lalachus y David. Lo vais a hacer estupendamente bien, vais a romper con la forma habitual de hacer las Campanadas. Este año, más que nunca, con vosotros", afirmó García, que ha sido maestro de ceremonias de la cita hasta en 20 ocasiones.