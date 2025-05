Belén Esteban se tiñe en directo en ‘La familia de la tele’ y termina en drama: “¡Quieres que salga con el pelo naranja!”

La familia de la tele ha comenzado con un inicio K.O. Y es que mientras María Patiño daba la bienvenida al primer bloque del programa, los espectadores podían ver a su lado a Belén Esteban junto al estilista Manuel Zamorano, habitual de la época de Sálvame. En pleno directo se estaba sometiendo a una sesión de peluquería, y que, para sorpresa de nadie, acabó en drama, con Belén disgustada.

“Belén... Un poco de explicación”, introducía la presentadora. “El otro día me dijo David Valldeperas (el director del programa): te tienes que echar el tinte. Y digo: es verdad”, introducía la colaboradora. “Tenías unas raíces”, apostillaba de fondo Valldeperas, con la intención de picarla. “Y le dije: no, no quiero. Y luego dije que sí, para animarme un poco”, resumía Belén.

Con sorna, le preguntaban si también le haría falta depilarse. “La depilación la tengo perfecta”, se defendía la ahora apodada como La Patrona.

Más adelante, el programa recogió unas palabras del veterano periodista de corazón Josemi Rodríguez-Sieiro en las que ha cargado contra La familia de la tele. “Tanta cosa que se ve en televisión, ¿no? Esos programas como de medio pelo, tan feos, tan malos… ¡Donde hay gente tan horrorosa! Lo encuentro todo como cutre, por eso no estoy yo en televisión. Lo digo por algún programa, alguno que nos cuesta a todos el dinero, a todos los españoles. No tengo ni idea si son una familia o son un grupo de amiguetes”, sentenciaba.

Unas palabras que Belén ha respondido mientras le echaban el tinte: “Anda que nos llame tú feos, los tienes así. Pero vamos, estoy feísima, no me importa. Hablo por mí, llevas toda la vida criticándome, ¿vale? Y Estamos ya del dinero público... Venimos a trabajar y quien quiere nos pone y quien no no nos pone, pero trabajamos. Y estoy hasta aquí”.

Más adelante, para Belén saltaron las alarmas. David Valldeperas le indicó que no podía ir a lavarse la cabeza, y la colaboradora estalló. “El tinte no lo voy a tener más tiempo de la cuenta, ¡qué quieres, que salga con el pelo naranja! No hemos quedado en eso”, decía muy seria. “Mira qué pinta tengo, por favor. Encima quieres que se me pase el tiempo, negativo”, le respondía al director.

El programa continuó con una charla entre Pepi Valladares y Chelo García-Cortés sobre Isabel Pantoja. Pero esta fue interrumpida por un cabreo de Belén. “¡Se ha liado gorda! ¡Me han quitado el rubio entero! Mira lo que me han hecho”, se quejaba, ya con el pelo lavado, descontenta por el color que tenía.

Belén Esteban en 'La familia de la tele'.

Con el pelo todavía mojado parecía estar más castaña que rubia. “Te cambias el color, no hay que estar siempre igual...”, intentaba tranquilizarle María Patiño. “Eres tú el culpable, que he estado más tiempo con el tinte. ¡Es mi cabeza!”, exclamaba Belén, cargando contra Valldeperas.

Manuel Zamorano intentaba calmarla, diciéndole que le había pedido que le rebajase el tono. “No estar tan rubia, otra cosa es castaña”, recriminaba Belén. Finalmente, entre todos la calmaron, y el aseguraron que el resultado será el que espera.