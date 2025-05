Antonio Rossi, sin piedad contra Montoya en 'Supervivientes': "Está claro que no está enamorado de Anita"

Un viernes más, Vamos a ver ha analizado los últimos acontecimientos de Supervivientes. En la noche de este pasado jueves 15 de mayo, el reality despidió a Nieves Bolós, además de conocer a los nuevos nominados de la semana: Pelayo Díaz, Borja González, Joshua Velázquez y Álex Adrover. Por supuesto, ha tocado comentar otro episodio del idilio entre Montoya y Anita.

Tras un análisis en el que Carmen Alcayde y Montoya se burlaban de la famosa aventura que tuvieron Makoke y Brad Pitt, la cual la modelo ha contado en varias ocasiones, tocaba analizar las últimas escenas más que picantes entre el sevillano y la barcelonesa. En ellas, podía verse a la expareja disfrutar de un romántico baño en la playa.

“¡Siempre que estamos juntos, hace viento!” exclamaba el exparticipante de La isla de las tentaciones. “¿Esto qué es, una señal?”, añadía. “A lo mejor no se puede. ¿No será Zeus o alguien que levanta cielos huracanados del levante o del poniente? Pero bueno”, expresaba el exconserje hotelero mientras abrazaba a la antigua closer de ventas.

Un momento de lo más apasionado en el que Anita le decía ‘te quiero’ a Montoya. “Y yo”, respondía. “No me puedes dar un beso, porque tengo el bañador rojo y paso de tonterías y de especulaciones. Ahora con el viento y esto [señalando a la zona de su entrepierna] se pone de una forma”, comentaba mientras Anita reía graciosa.

“Aquí no se pone uno malo. Aquí está uno ya canijo”, expresaba mientras la barcelonesa se enlazaba encima de él. “¡No hagas tonterías, que te subo para arriba!”, exclamaba mientras levantaba a la exparticipante de La isla de las tentaciones. “En Honduras no sé qué pasa, pero me la pone dura”, decía al terminar el vídeo.

Una frase que ha sido criticada en el magacín de mediodía de Telecinco. “¡Qué fino! ¿Y yo por qué tengo que saber el estado vital de su miembro?”, cuestionaba Alexia Rivas. “Es muy ordinario”, agregaba. Palabras que han sido defendidas por Antonio Rossi.

“Está claro que no la quiere y que no está enamorado de Anita. No le dice nada bonito, sólo le dice todo en un contexto carnal y de atracción. Se ve que la otra está completamente prendida de él. No se da cuenta”, opinaba Rossi. “Me da mucha pena”, opinaba Alejandra Rubio.

“Cuando salgan, sus amigos y sus familias les dirán lo que ha visto el público. Yo también tengo claro que él no le quiere”, proseguía la hija de Terelu Campos. “Él no dice que la quiere, dice que le pone, que es distinto. Sólo se refiere a ella por sus actitudes físicas”, argumentaba.