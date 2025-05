‘La familia de la tele’ se defiende de Terelu con uñas y dientes: “Tanto tú como nosotros cobramos del dinero público”

Terelu Campos ha sido una de las figuras que más miradas ha centrado en La familia de la tele en sus primeras emisiones, en especial, por su trabajo como actriz teatral. Por ello, Terelu ha cargado contra el programa, acusándole de querer “reventar la obra” en la que trabaja, “desde la televisión pública, la de todos”. Y la respuesta no se ha hecho esperar: entre todos los colaboradores le han ajustado las cuentas, dejando clara una cosa: que todos viven del dinero público, aunque cada uno lo haga de una manera diferente.

En concreto, Terelu, que en la obra llega a hacer comentarios sobre la vida que daba Chiquetete a Raquel Bollo, o con menciones a Franco, ha dicho ante los micros del programa que ella no es actriz, sino que es un proyecto puntual: “Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana”.

“Entonces ya está, no sé lo que queréis. Que queréis reventar la obra, hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó”. Y añadía, a la reportera, que le daba “hasta pena” su trabajo, y el tono con el que habla.

La primera en responder ha sido María Patiño. “Mira, tú no eres actriz. Yo tampoco lo soy, soy periodista. Y trabajaría exactamente igual en Televisión Española que en la cadena en la que tú has estado. Como lo has hecho tú. Con la misma libertad”, comenzaba.

María destaca que a ella en la carrera no le enseñaron “de que tenía que ser diferente a la hora de trabajar con independencia del medio que me contratase. Y lo voy a seguir haciendo como lo hizo tu madre, desde la libertad, y respetando la línea editorial del medio, como has hecho tú”.

La presentadora reconoció que en el programa se han cuestionado tres frases de la obra, que, curiosamente, se representa en un teatro que depende de la Diputación Provincial de Valladolid. “Y hay que tener en cuenta las minorías y sobre todo cuando estás en un teatro que también tiene una función pública y que puedes hacer daño”, siguió diciendo María Patiño a la que fue su compañera, a la que deseó “mucho éxito, pero yo de aquí no me bajo hasta que me baje el público”.

Por su parte, Chelo García-Cortés reconoció que ella mantiene contacto con la madre de Alejandra Rubio, que se escriben mensajes, y que la felicitó por llenar el teatro. “A mí me molesta, como persona que quiere a Terelu, lo que ha dicho. Nosotros no estamos buscando audiencia a base de cargarnos a Terelu. Y te lo digo desde el dolor que me produce verla atacarnos de esta manera. La audiencia se consigue, pues mira, trabajando poco a poco”, apuntaba la veterana periodista.

Por su parte, Kiko Matamoros, que también guarda relación con Terelu, como ya ha dicho en otras ocasiones, quiso hacer un apunte sobre lo de la televisión pública. Y es que cuando Terelu estuvo en Telemadrid, en su programa un colaborador se burló de un ataque de epilepsia de Carmen Ordoñez en El Rocío, y se tiró al suelo con espasmos. “Es el acto más sucio y más repulsivo que he visto en ningún medio, público y privado”, sentenció.

“De eso no te he oído nunca arrepentirte, nunca te he oído pedir perdón. Y te diré otra cosa, con independencia de que esto sea un ente público, la cadena y el grupo para el que tú trabajas es el que recibe más ayudas del gobierno directas y más publicidad institucional en este país. Por lo tanto, tanto tú como nosotros cobramos del dinero público”, continuó.

Kiko no quiso terminar su intervención sin decir, sobre el texto de la obra, que “la exaltación del franquismo es un delito y nuestra obligación es denunciarlo cuando se produce, y si tú no has sido consciente de eso, y dices que estás interpretando un personaje, pide perdón y bájate de la soberbia”.