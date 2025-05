Pedro Ruiz, sin piedad, carga contra 'La familia de la tele': "Es la mayor iniquidad que recuerdo"

La familia de la tele no gana para disgustos. Con audiencias completamente desplomadas, este pasado martes 13 de mayo firmó un 6,7% y 6,1% de share en sus dos partes, el magacín no deja de estar en el ojo del huracán. Tras las críticas de más de 130 profesionales históricos de RTVE, se ha sumado la voz de Pedro Ruiz.

El actor y humorista es uno de los rostros más emblemáticos que ha pasado por RTVE. De ahí que su opinión sea tomada en cuenta tanto en asuntos de la Corporación pública como de la actualidad informativa y social. Es más que conocido que Pedro Ruiz se ha mostrado muy crítico con todo lo que tenga que ver con el ‘Universo Sálvame’.

En esta ocasión, ha sido a través de un reel de Instagram en el que ha cargado duramente contra el formato conducido por María Patiño, Belén Esteban, Aitor Albizua e Inés Hernand. “Esto que voy a decir hoy seguramente me cerrará un poco más las puertas de TVE, pero creo que, lejos de mis intereses, debo decirlo”, expresa al inicio del vídeo.

Aunque crítico, Ruiz busca mostrarse conciliador en su mensaje. De ahí, que dé las gracias a José Pablo López, actual presidente de RTVE. “Se lo agradezco mucho. Hace un año y medio me permitiera hacer un especial que significaba el final de 20 años imposibilitado de trabajar en TVE, a la que le presento proyectos permanentemente”, comenta.

“Convenimos entonces recuperar La noche abierta, pero ya hace un año y medio que no sé de la cuestión. Sin embargo, reitero que le agradezco mucho lo antes dicho”, proseguía, recordando cómo se buscó levantar este proyecto. Además, cabe mencionar que Ruiz presente Nada del otro mundo en TVE en 2023.

María Patiño, Inés Hernand y Lydia Lozano en 'La familia de la tele'.

Tras ello, Ruiz señala que sus palabras no buscan ir “contra ningún partido político ni a favor de otro”. “Va a favor del prestigio de la televisión pública española”, recalca antes de lanzar duras palabras contra el espacio producido por La Osa.

“Ayer aparecía un rótulo en La familia de la tele, que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos', en la televisión pública. Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna”, argumentaba, señalando así una especie de mala praxis.

Ruiz disculpaba tanto a los conductores como a los tertulianos, señalando que eso era responsabilidad de los jefes, “de la cadena y de la productora”, recordando que son los que “definen la ética” de cómo funciona un espacio.

“Muchos piensan esto que digo yo y no se atreven a decirlo por las represalias, yo lo hago aunque sé que me va a perjudicar”, opina, señalando que siente que podría estar cerrándose puertas en el ente público. Ruiz termina lanzando un mensaje para “estrellas actuales de la casa” que son amigas suyas, para elevar la queja sobre un programa que él considera que desprestigia a TVE.

“Broncano, Buenafuente, Fortes, Silvia Intxaurrondo, Carlos del Amor, Cayetana Guillén, José Mota y otros muchos, no se queden callados. No sé si volveremos a vernos en la casa, pero no dejéis que esta situación empeore más con el silencio. Atentamente, por el prestigio de Televisión Española”, concluye.