Melody no se muerde la lengua y revela su deseo para la final de Eurovisión: “Ojalá quedemos entre los 10 primeros”

Este martes, Melody actuó por primera vez en el escenario de Basilea que celebra el Festival de Eurovisión 2025. Y lo hizo generando mucho interés, pues el programa en el que interpretó Esa diva se ha convertido en la semifinal con mejor cuota de pantalla de la historia de Eurovisión para RTVE. Un show sobre el que ella misma ha hablado para La familia de la tele, programa en el que se ha mostrado optimista, pues sueña con colarse en el top 10 el próximo sábado.

La encargada de charlar con Melody, una vez más, ha sido la reportera Marta Riesco, que se ha trasladado hasta la ciudad suiza para cubrir el evento musical. “Impactada me hallo con la pedazo de actuación que hiciste ayer, que la estuve viviendo desde dentro”, le aseguraba la periodista a la cantante de Dos Hermanas. “Ay, gracias. Me ha encantado saber que estáis todos contentos, que estáis satisfechos. Para mí es un honor total. Y estoy viviendo un momento muy emocionante, de verdad”, reconocía Melody.

“¿Tú cómo lo viviste?”, lanzaba a continuación Marta Riesco. “Muy bien, es emocionante poder cantar con el público y estar ahí en ese escenario, es increíble”, decía la ganadora del Benidorm Fest sobre las tablas del St. Jakobshalle de Basilea. “Es que la artista cuando se monta en el escenario pierde un poco la noción del tiempo”, añadía la cantante.

La actuación de Melody se pudo disfrutar en directo en millones de hogares de todo el mundo, y ella ya la visto también. “Me gusta, me gusta. Yo creo que está muy top”, admite. Para Marta Riesco, también destaca lo bien que estuvo vocalmente, y ahí la entrevistada no dudó en echarse flores: “Vocalmente tiene mucho mérito. Yo apenas llevo coros”.

El sábado es ya la gran final, y sobre cómo será el número advierte: “Siempre hay alguna sorpresa porque yo si no no soy yo”. “¿Piensas en algún puesto en concreto?”, lanzaba poco después Marta Riesco. Y ahí Melody se mostraba optimista: “Ojalá quedemos entre los 10 primeros. Sería lo suyo, ¿no? Pero si no, ellos se lo pierden”, afirmaba.

Marta Riesco entrevistando a Melody para 'La familia de la tele'.

Y es que para Melody “es muy importante que la gente se quede con un buen sabor de boca, porque no solo estoy representándome a mí, sino a mi país. Porque es mi responsabilidad que digan: mira, ha venido desde España y tienenuna buena actitud, profesionalidad”, remataba la entrevista.