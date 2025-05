Gema López, alto y claro sobre Revilla: "Se enfrenta a un personaje todopoderoso, pero muestra poco arrepentimiento"

La tensión crece en torno al cara a cara judicial entre Miguel Ángel Revilla y el rey emérito Juan Carlos I. Faltan poco menos de 48 horas para que ambos acudan al acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, después de que el monarca presentara una demanda contra el expresidente cántabro por presunta vulneración de su derecho al honor.

La noticia ha generado un intenso debate en Espejo Público, donde los colaboradores analizaron tanto el trasfondo legal como el impacto mediático del enfrentamiento. Fue Gema López quien se mostró más crítica con la actitud del político cántabro: "Revilla se enfrenta a un personaje todopoderoso, porque sigue teniendo amistades e influencias", y añadió: "Está siendo duro y sincero, donde tiene muy clara cuál es su posición. Hay poco arrepentimiento".

Susanna Griso introdujo el tema al explicar que habían hablado directamente con Revilla: "Entiendo que el rey no va a acudir, va a permanecer en Sanxenxo en las regatas". Gema no tardó en confirmar las palabras de la presentadora. "Sabemos que el rey va a permanecer en las regatas. Él ha vuelto con esa intención y no para acudir a los tribunales", confirmó ante las cámaras de Antena 3.

La entrevista que Espejo Público logró con Revilla dejó claras sus intenciones: afrontar el proceso con serenidad, pero sin dar un paso atrás en sus opiniones. "No es agradable que a punto de cumplir 83 años te demande un rey. Pero voy tranquilo. Yo nunca he cometido un delito, pago mis impuestos y vivo en un piso en Astillero, como cualquier ciudadano. Él vive en Abu Dabi… esa es la diferencia", explicó Revilla ante las cámaras.

A la pregunta de qué le diría al emérito, fue tajante: "Lo mismo que le he dicho siempre: que me ha defraudado. Su vida no ha sido un ejemplo. Todo lo que digo está escrito, no me invento nada. No entiendo por qué la ha tomado conmigo".

Parte de la entrevista a Revilla. 'Espejo Público'.

Pese a su tono calmado, sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Miquel Valls lanzó una observación ante sus compañeros: "Si tan afectado está, ¿por qué aprovecha para seguir echando pullas?". Gema López fue clara en su respuesta: "Yo, si estoy convencida de que lo que digo es verdad absoluta, nadie me hace callar y me mantengo".

La conversación fue más allá. Susanna Griso fue precisa: "Si él puede demostrar que todo lo que ha dicho se ha publicado y que además lo que dice es realidad, pues aquí... es tener un límite entre la libertad de expresión y si hay algún delito de honor o no". Con el juicio programado para este viernes 16, aún se desconoce si el rey emérito se presentará. Lo que está claro es que Revilla no piensa dar un paso atrás. Tal como él mismo dijo ante los micrófonos de Espejo Público: "Cuando uno va de frente, no tiene miedo".