Carmen Lomana, víctima de la trama de bebés robados: "Me ofrecieron uno. Te inscriben como si fueras tú la madre"

Bilbao se ha convertido en el epicentro de la trama de bebés robados en España. Al parecer, la fundación María Madre se dedicaba a la compra y venta de recién nacidos bajo la fachada de una asociación benéfica. El caso ha salpicado a numerosos implicados, y entre los nombres que han salido a la luz está el de Carmen Lomana, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, quien ha revelado que se negó a participar en la red, a pesar de su deseo frustrado de ser madre junto a su marido, Guillermo, ya fallecido.

Doña Mercedes, señalada como una de las cabecillas de la organización, era la encargada de gestionar pisos donde vivían mujeres embarazadas. Tras el parto, les arrebataban a sus hijos para entregarlos a familias con alto poder adquisitivo. Fue así como la trama llegó a oídos de Lomana.

Es conocido que la socialité siempre quiso ser madre, pero tuvo problemas para concebir. Se sometió a varios tratamientos de fecundación in vitro, todos sin éxito. En esta ocasión, quiso contar su historia en el plató de Sonsoles Ónega, donde explicó cómo le ofrecieron uno de esos bebés. "Me dijeron que había una señora en Bilbao que ayudaba a gente a tener niños", recordó.

Carmen Lomana en el plató de Y Ahora Sonsoles.

Sin filtros, Lomana explicó que le aseguraban que los niños procedían de "familias bien" y que estaban completamente sanos. También señaló que existía otra red vinculada a esta trama en Sevilla. Describió con detalle el procedimiento que le habían planteado: "En el hospital te inscriben como si fueras tú la que va a dar a luz", ha contado. "En el momento en que nacen, en el mismo paritorio, te lo entregan, te vas con él y ya es tu hijo", añade.

A pesar de su deseo de ser madre, dejó claro que solo hubiera querido tener un hijo con su marido. "Yo quería un hijo con Guillermo", ha confesado. Sin embargo, los ofrecimientos no cesaron. "Después de fallecer mi marido, me lo ofrecieron otra vez. Pero esta vez fue desde la Diputación de Gipuzkoa, y en esa ocasión, el bebé era chino", relata, sorprendiendo a todos en el plató.

Sus compañeros expresaron su asombro ante esta revelación: "No es normal que la Diputación te ofrezca eso", ha señalado. A lo que Lomana respondió que hablaban de hechos ocurridos hace "veintitantos años".

Carmen Lomana y Sonsoles Onega en el plató de Y Ahora Sonsoles.

Sobre el supuesto tráfico de bebés, Lomana quiso dejar claro que nunca se llegó a hablar de dinero ni se produjo ningún tipo de pago. Pero reflexionó sobre la desesperación de muchas mujeres: "Hay mujeres que se sienten muy desgraciadas si no pueden tener un bebé en brazos, aunque no sea suyo. Si, en el momento del parto, te lo dan porque la madre no lo quiere o se lo quitan... Seguro que muchos estarían dispuestos a pagar lo que fuera", concluyó.

Sin duda, un testimonio inesperado que llenó de emoción el plató de Sonsoles Ónega, y que llevó a Carmen Lomana a compartir una parte muy íntima de su vida que, hasta ahora, había permanecido en silencio.