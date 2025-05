Iker Jiménez se sincera como nunca sobre Ferreras: "Creo que ahora mismo me considera un 'enfant terrible"

Este lunes, 12 de mayo, Iker Jiménez fue uno de los protagonistas de Viajando con Chester. Frente a Risto Mejide, el presentador de Cuarto Milenio y Horizonte recordó sus inicios profesionales en la Cadena SER, cuando puso en marcha el espacio Milenio 3. Entonces, Antonio García Ferreras, ahora rostro de la competencia, era director de la emisora y por lo tanto su jefe.

Jiménez destacó la frase que le dijo el presentador de Al Rojo Vivo antes de que arrancase su primer programa, el 1 de junio de 2002. "El 'cabrito' de Ferreras me dijo: 'Jiménez, te estoy escuchando con los directivos, no me j... y hazlo bien'. Un buen método para no meter presión", bromeó el vasco en el espacio de entrevistas de Cuatro. Y es que el comunicador fue la gran apuesta de Ferreras para aquella temporada.

"Ahora que has mencionado a Ferreras, ¿qué relación tienes con él?", quiso saber Risto. "No tengo relación con él, pero, como periodista, solo puedo decir que es un tipo de un dinamismo tremendo y que hizo una apuesta muy fuerte por mí. ¿Qué vería?", dudaba Iker. Mejide insistió: "¿En qué momento dejaste de tener contacto con él? La verdad, Iker".

"No había tampoco un contacto muy fluido, ¿eh? Él se fue luego al Real Madrid. Algún mensaje... Siempre le he tratado con mucho cariño, no sé qué pensará él de mí hoy. Creo que me considera un buen profesional, un buen comunicador. Él es un buen comunicador. Imprime un ritmo, sabe, pero me imagino que ahora mismo me considerará un enfant terrible", aseguró.

La razón, según el marido de Carmen Porter, es porque ahora se ha "salido de la cuadra" ideológica de Ferreras, que puede pensar que "es un poco facha". Lo cierto es que sacar adelante la primera entrega de Milenio 3 fue una auténtica odisea, como ha relatado en otras ocasiones. De hecho, lo que sucedió le llevó a nunca más leer un guion. Ni en radio, ni en televisión, al fichar por Cuatro en 2005.

Iker Jiménez, en su entrevista en 'Viajando con Chester'. Mediaset España

"Entro en antena, suena la música, sigue sonando la música y yo no salgo. La cara de mi mujer era como la de un muerto viviente. Me dijo el técnico que no había nada grabado", rememoró, desvelando que improvisó todo el programa. "Hoy pienso una cosa que me da pena, pero creo que gente de la casa me borró las cintas".

"¿En serio? ¿Piensas que te boicotearon tu primer programa?", preguntó, incrédulo, el publicista. "Tú tienes un programa preparado, lo dejas ahí, te vas a comer, están las cintas y de repente no están. Cuando fue a ponerlas el técnico, no estaban. Había mucha pelea, mucho científico. Que cómo podía estar yo en la SER", señaló Iker, para después sacar pecho de que Milenio 3 fue "el primer programa de radio española que se emitió en América".