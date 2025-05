Belén Rueda, muy sincera al relatar su ictus a Susanna Griso: "Parece que después no puedes hacer nada más en la vida"

Belén Rueda se sinceró como nunca en su reciente visita al plató de Espejo Público. La actriz, a quien la hemos visto en El orfanato, Los ojos de Julia o La familia perfecta, compartió ante las cámaras de Antena 3 uno de los episodios más duros de su vida: un ictus transitorio que, afortunadamente, permitió detectar a tiempo un aneurisma cerebral.

Visiblemente conmovida, Rueda explicó que muchas veces este tipo de experiencias no se cuentan por miedo a que se cuestione la capacidad profesional. "Yo creo que a todos nos pasa con determinadas enfermedades transitorias, que muchas veces no lo quieres decir, porque en nuestro trabajo parece que si lo dices ya no estás capacitada para seguir", confesó a los espectadores del programa.

El ictus fue el primer aviso. A partir de ahí, se le descubrió el aneurisma que derivó en una operación crucial. Hoy, asegura, está completamente recuperada: "Después del ictus, descubrieron un aneurisma y me operaron. De hecho, me gusta bucear y sigo buceando a 30 y tantos metros. Es decir, que estoy mucho mejor que antes", dijo.

Durante la charla con Susanna Griso, la invitada detalló cómo fue ese momento crítico, cuando su hermana, que hablaba por teléfono, siguió las instrucciones de emergencia que le daban por línea directa. "Yo estaba mareada y con ganas de vomitar", relató.

Su hermana le pidió que realizara varias pruebas rápidas para detectar un posible ictus: sonreír, hinchar los mofletes, cerrar los ojos y extender los brazos en cruz para tocarse la nariz. Cualquier fallo en la coordinación o falta de simetría puede ser señal de un derrame cerebral.

Belén Rueda en plató junto a los colaboradores y presentadoras. 'Espejo Público'.

La actriz también aprovechó para hablar del papel del estrés como detonante: "El ictus tenía que ver con el estrés", señaló, respondiendo al cuestionamiento de Griso. La actriz quiso remarcar lo importante que es prestar atención a los síntomas, especialmente en mujeres de cierta edad, que suelen normalizar mareos o dolores de cabeza.

La visita de Belén Rueda a Espejo Público no solo sirvió para detallar una de las experiencias más duras de su vida, sino también para celebrar uno de sus nuevos proyectos. Eva y Nicole, la serie de Atresplayer en la que interpreta uno de los papeles protagonistas, ha dado el salto a la televisión en abierto a través de Antena 3. Desde ahora, los espectadores podrán seguirla cada jueves en prime time y disfrutar de la actuación de la madrileña.