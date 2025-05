Alejandra Rubio, muy rotunda sobre Carmen Borrego: "Mi tía es subnormal por hacer una exclusiva en casa de mi abuela"

Terremoto en el clan Campos. Este martes, en Tardear salieron a la luz unos audios secretos de Alejandra Rubio donde se mostraba muy crítica contra su tía, Carmen Borrego. Tras una pequeña espera de tensión en el magacín de Telecinco, se emitían de manera exclusiva el contenido de estos mensajes.

La primera declaración de la hija de Terelu Campos iba a sorprender a propios y extraños: "Mi tía es subnormal gordi y ya está, que se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela, la casa de Málaga, pero heavy... Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, cosa que me parece una p... barbaridad. Yo ya no he dicho nada, lo único que Sandra me ha dicho: 'Bueno, tú tal'".

"Y yo le he dicho: 'Mira, Sandra, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara. No voy a hablar más de mi abuela, mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo en televisión porque no. Porque ni va con mi personalidad y punto"", sentenciaba claramente Rubio a su tía Carmen.

"Y debe ser que se me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente. Y por eso este tío se ha marcado un artículo", hacía referencia Alejandra Rubio a una exclusiva en Lecturas, en enero de 2024. Desde el plató de Tardear, los diferentes colaboradores no dudaron en opinar sobre esta noticia.

"Se confirma que la relación entre sobrina y tía no es tan fluida como vemos, y en muchas ocasiones Alejandra es cauta, respecto a lo que hace su tía, precisamente, para que no haya un conflicto familiar", no dudaba en decir la periodista Leticia Requejo.

Extracto del audio secreto de Alejandra Rubio, en 'Tardear'

Por su parte, Marta López también intervenía en el debate: "A Carmen siempre se le ha machacado cuando se ha hablado de su madre y a Terelu no. Después de haber empezado Carmen a hablar, lo hizo Terelu". "La relación que vende la familia Campos es relativa. De cara a la galería se comportan de una manera. Conozco un episodio donde Carmen tuvo que irse de esa casa de Málaga por no querer compartir con Terelu", apunta Antonio Montero.

Durante el programa, se siguieron mostrando más extractos de los audios secretos de Alejandra Rubio: "Sí, ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con mi madre por teléfono y me ha dicho que no, que ella no ha dado permiso. Que simplemente le dijo Carmen: 'Voy a hacer un reportaje en la casa de Málaga'.

"Y mi madre se quedó callada y Carmen le dijo: '¿Qué pasa? ¿Qué no puedo?'. Y mi madre le dijo: 'Haz lo que te dé la gana, en plan... Mi madre no quiere movida, pero le dejó muy claro con su actitud que no", continuaba su momumental rajada hacia su tía Carmen.

Las protagonistas de la historia no tardaron en pronunciarse y contactaron con varios colaboradores del programa para dar su versión de lo ocurrido. "En todo momento supe que Carmen hizo una exclusiva", decía Terelu Campos. Por su parte, Carmen Borrego habló con Tardear y apuntó directamente como culpable al programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto: "No voy a decir nada en caliente, pero contenta no estoy. Me parece una hipocresía que queráis coleguear ahora conmigo. Hala, que tengáis mucha audiencia gracias a nosotras".