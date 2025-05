Melody, alto y claro sobre un posible ‘chanelazo’: “Vértigo no me da, estoy aquí porque me gustaría que pasase”

Marta Riesco, reportera de La familia de la tele, ha abandonado El Vaticano (tras recibir numerosas críticas) y ha puesto rumbo a Basilea. Y es que ella será la encargada de cubrir el Festival de Eurovisión para el programa de las tardes de La 1. Este lunes, sin ir más lejos, Marta Riesco ha charlado con Melody, la representante de España, quien le ha asegurado que le encantaría que sucediese un “chanelazo” y quedar en lo más alto de la tabla del Festival con su tema Esa diva.

Marta Riesco ha comenzado hablando con Melody poco antes de enfrentarse al público en la primera gala de Eurovisión, el Jury Final, una suerte de ensayo que se graba y se mantiene como soporte para utilizar en el caso de que algo fallase mañana. “A estas horas estoy ya con ganas, porque yo creo que ahora llega un momento que es primordial y superimportante que es poder cantarle al público directamente y eso me encanta”, celebraba la artista andaluza.

Este domingo se celebró la alfombra turquesa, donde Melody dio de qué hablar, por su look y por el contenido que está propiciando en redes sociales. “Me parece una fantasía”, admitía la cantante. La alfombra turquesa la vivió con nervios porque “estábamos corriendo para terminar el maquillaje, todo, el pelo, el vestuario”, pero salió bien. “Ha sido emocionante poder ver a muchos españoles que están aquí, que vienen también, y además de ello, también me parece tan bonito que gente que normalmente no escucha tu música, que haya conectado con Esa diva y que lo estén disfrutando, eso me encanta”, añadía.

Alma Bengtsson, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett UER [Melody deslumbra con un atrevido movimiento en su segundo ensayo sobre el escenario de Eurovisión 2025]

“Están diciendo también que puede haber un sorpasso, porque has subido en las casas de apuestas y es están hablando ya de que podría haber un chanelazo. ¿Te da un poco de vértigo?”, le preguntaba Marta Riesco. Y Melody le matizaba: “Vértigo no me da porque si estoy aquí es porque me gustaría que eso pasase. Pero me lo tomo con calma, ¿sabes? Porque hay tantas cosas que se van de mis manos. Yo lo que quiero hacer es cantarlo bien, disfrutarlo, darlo todo en el escenario y luego que sea lo que tenga que ser”.

Marta le deseó suerte, y aseguró que “sería la leche” que ganase y le pillase “por primera vez aquí, encima contigo”. “Desearte toda la fuerza del mundo hoy de parte de La familia de la tele, que estamos muy pendientes de todo lo que haces y estamos muy orgullosos de ti”, añadía.

Melody con Marta Riesco en 'La familia de la tele'.

Melody recogió el guante diciendo que ella también está orgullosa del programa y mandó un beso a todos: “Gracias por el cariño”. “Y a toda mi gente que están en plató, que los quiero un montón y nada, que vamos a por ello”.finalizaba la artista la entrevista.