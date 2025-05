Isabel Rábago, sobre la canción de los hijos de Shakira y Gerard Piqué: "A veces, a los niños hay que decirles que no"

Es una de las noticias curiosas del día. Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, han debutado en la música. Lo han hecho con The One, una canción que forma parte del disco All Of You, publicado por la fundación sin ánimo de lucro Let It Be Academy. El asunto ha sido comentado este lunes, 12 de mayo, en Espejo Público.

Precisamente esta mañana ha debutado Isabel Rábago en el programa de Antena 3. Ya hizo lo propio en Y ahora Sonsoles la semana pasada, después de que se hiciese público su fichaje por Atresmedia Televisión después de años ligada a Mediaset España. La colaboradora ha arrancado esta nueva etapa prometiendo seguir en su línea de intervenciones tajantes.

Ya entrando en materia, Gema López ponía sobre la mesa el tema: "Este single lo han presentado dentro de una fundación, de una academia sin ánimo de lucro. Es importante decirlo. Aquí Lorena [Vázquez] e Isabel tampoco se van a poner de acuerdo".

Y es que minutos antes ambas tertulianas habían compartido distintos puntos de vista sobre Terelu Campos y la conciliación de sus dos facetas: la de personaje televisivo y la de actriz. En efecto, respecto la posible sobreexposición mediática de los dos pequeños, tampoco coincidían. "Yo siempre soy partidaria de que los niños tienen que estar en su hábitat de desarrollo. Y ese no es el mundo musical. Esto es una concepción mía", aseguraba Rábago.

"Los niños tienen sus espacios y sus tiempos. Luego, en el caso concreto, que es el de Shakira y Piqué, doy por hecho que Piqué ha dado la autorización. Eso no lo pongo en duda", ha añadido Isabel, pero su compañera le recomendaba: "No corras tanto en no ponerlo en duda". "Bueno, ahí lo dejo", ha respondido la también abogada, sin querer entrar en terreno pantanoso.

Lorena Vázquez e Isabel Rábago, colaboradoras de 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

"Pero si tú te vas de España alegando que es por la presión mediática, que tus hijos no pueden ir tranquilos al colegio porque viven desde que nacieron con una cámara adelante... ¿Por qué les expones?", se preguntaba la periodista de Ferrol. "Ella estaba aburridísima en Barcelona, pero otra de las razones es que no podía desarrollar su carrera aquí como en Miami", ha agregado Miquel Valls.

Susanna Griso hacía su aportación en este punto del debate, opinando que "la primera en mostrar a sus hijos es Shakira, desde el mismo momento de su nacimiento". De hecho, Lorena ha recordado los comunicados que lanzó cuando nació su hijo mayor, pidiendo expresamente que se mostrase el rostro de sus hijos. "Shakira ha sido incoherente muchas veces en esa protección".

"Los niños han pedido participar en este proyecto", ha informado Vázquez, pero no era excusa para Isabel Rábago: "Ya, pero a veces a los hijos hay que decirles que no". Acto seguido, la presentadora de Más Espejo ha repasado las críticas más repetidas en redes sociales hacia Shakira por sus decisiones supuestamente incongruentes respecto a la privacidad de sus hijos.