El enfado de Iker Jiménez con los políticos: "Ahí no dimite nadie, no se implican y siguen cobrando dinerales"

A raíz de sucesos como la DANA o el histórico apagón, Iker Jiménez dedicó el cierre de Cuarto Milenio este domingo, 11 de mayo, a hablar de la "desafección" hacia la política que existe en nuestro país. "¿Decirlo es una herejía? Pues no lo sé, igual ustedes valoran que yo diga lo que pienso. No debería ser una rareza", empezaba diciendo.

Según el presentador de Cuatro, ese desapego existe en "la España que ha trabajado, que trabaja, o que sabe lo que es trabajar". Y es que "hay otra parte que no lo sabe", "una parte de parasitismo que quiere vivir del Estado lo máximo posible". Así, Jiménez pasó a enfocarse en la DANA para dar "una opinión puramente personal".

"La DANA nos demostró que aquí no dimite nadie ante lo que pasó. Y nadie es nadie. Entonces, pienso que el español que trabaja, la persona que intenta crear su futuro sin delinquir o robarle a otros, dice: 'Oye, esto es una casta de verdad', reflexionó el comunicador vasco, en referencia a "aquella palabra" que tanto utilizaba Podemos en sus primeros años de andadura.

"Cuando [los políticos] se instalan, no quiere salir nadie. Y nutrimos esa casta con el dinero que usted genera", aseguró Jiménez. Además, denunció que los responsables prioricen el "no quedar mal con el partido" antes que tomar decisiones en base a criterios técnicos.

"Iker, ¿qué quiere usted? ¿Que no haya políticos?' No, me gustaría es que hubiera técnicos, responsables de cada cosa, expertos que no estuvieran sometidos al vaivén de su equipo de fútbol político", expresó el rostro de Mediaset España, añadiendo: "Los currantes empiezan a pensar que hay un grupete de gente que se está aprovechando de las circunstancias, que ahí no dimite nadie, nadie se implica y sigue cobrando dinerales".

Iker Jiménez, en 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

Iker afirmó que él "solo es un periodista", pero que palpa "la desafección política" en la calle. "Claro, los que venían a salvarnos de la casta fueron los más casta. Imagínense. Debe ser eso [la política] una especie de sol luminoso que te atrapa. Como si fuera el sol de la fama, del dinero o de la popularidad. Atrapa, los planetas gravitan sobre él y nadie se salva", describió el periodista.

Jiménez remató su reflexión apuntando a otros "medios de comunicación" que no critican a según qué formaciones políticas, en función de su línea editorial. Y, mientras, los trabajadores, "en el limbo". "Se preguntan: '¿Tanto he trabajado para esto? ¿Este es el país que pretendíamos?", concluyó el también conductor de Horizonte.