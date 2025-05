Guía para no perderse nada de la semana de Eurovisión 2025: fechas y horas clave, favoritos, sistema de votación...

Arranca la semana más esperada por los seguidores del festival. Eurovisión 2025 da el pistoletazo de salida este martes, 13 de mayo, con su primera semifinal. El jueves, 15 de mayo, turno para la segunda criba del certamen. Y, la gran final, se celebrará el sábado, 17 de mayo. El St. Jakobshalle de Basilea, Suiza, será el recinto donde ocurra la magia.

A diferencia del año pasado y, salvo imprevistos, la cita se presenta calmada. La edición de 2024 siempre será recordada como la más tensa de la historia del concurso. A la descalificación de Joost Klein -Países Bajos- por supuestamente agredir a una periodista, hay que sumar los conflictos que generó la participación de Israel.

Su presencia en Malmö fue cuestionada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. A pocas horas de la final, se sucedieron intentos de boicot, amenazas de retirada y gestos públicos a favor de Palestina. Ahora, en Suiza, todo parece centrarse en la música y a qué país cederá su Micrófono de Cristal Nemo Metter, ganador de Eurovisión 2024 después de arrasar con The Code.

Como ganadora del Benidorm Fest 2025, Melody será la abanderada española con Esa diva. Estará arropada en el escenario suizo por su equipo de baile, formado por Marc Montojo, Vicky Gómez, Alex Bullón, Iván Matías y Ana Acosto. El estilismo de la sevillana es obra de Gustavo Adolfo Tarí, que ha trabajado con estrellas de la música como Shakira o Rosalía.

Nuestra representante no se encuentra entre las favoritas a ganar Eurovisión, pero es digna de destacar su remontada en las casas de apuestas. Al finalizar la preselección alicantina, rondaba el puesto 33 en los pronósticos. Una vez realizados sus dos primeros ensayos en Basilea, se sitúa en la posición número 18. A continuación, BLUPER repasa los aspectos más importantes a tener en cuenta esta semana:

Fechas clave

Este martes, 13 de mayo, a partir de las 21:00 horas, La 1 ofrece la primera semifinal de Eurovisión 2025. El jueves, 15 de mayo, segunda semifinal de festival europeo, esta vez en La 2, también a partir de las 21:00 horas. Solo 10 de cada criba accederán a la gran final del sábado, 17 de mayo.

Ese día, un total de 26 candidaturas pelearán por el Micrófono de Cristal en la gala que emite La 1, a la que acceden directamente el Big 5 -España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido- y el estado anfitrión, Suiza.

KAJ, los representantes de Suecia en Eurovisión 2025. Alma Bengtsson/EBU

RTVE se volcará de lleno en Eurovisión con una programación especial. Antes de cada semifinal, RTVE Play retransmitirá Divas Calling, a las 20:00 horas. Para calentar motores para la final, este programa se realizará desde Dos Hermanas, pueblo de Melody, desde las 19:00 horas. El viernes, 16 de mayo, La 1 emitirá en prime time un documental sobre nuestra representante.

Martes 13 (21:00) : primera semifinal, en La 1

: primera semifinal, en La 1 Jueves 15 (21:00): segunda semifinal, en La 2

segunda semifinal, en La 2 Sábado 17 (21:00): gran final, en La 1

Orden de actuación y favoritos

Islandia será la encargada de inaugurar la primera semifinal, con VÆB, mientras que la cerrará la Chipre de Theo Evan. Esa noche podrá votar la audiencia española y será la primera vez que Melody interprete en directo Esa diva. En la gala del martes, actúan grandes favoritas como Suecia -a día de hoy, el país con más posibilidades de ganar- o Francia.

1. Islandia: VÆB - RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska - GAJA

3. Eslovenia: Klemen - How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

-España. Melody - Esa diva

5. Ucrania: Ziferblat - Bird of Pray

6. Suecia: KAJ - Bara bada bastu

7. Portugal: NAPA - Deslocado

8. Noruega: Kyle Alessandro - Lighter

9. Bélgica: Red Sebastian - Strobe Lights

-Italia: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

10. Azerbaiyán: Mamagama - Run with U

11. San Marino: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Países Bajos: Claude - C'est la vie

14. Croacia: Marko Bošnjak - Poison Cake

-Suiza: Zoë Më - Voyage

15. Chipre: Theo Evan - Shh

Gabry Ponte, representante de San Marino en Eurovisión 2025. Alma Bengtsson/EBU

Australia abrirá la persiana de la segunda semifinal y Finlandia será la última en actuar, dos de los espectáculos que más prometen sorprender este año en Eurovisión. La del jueves es una criba en la que participan países con tanto tirón como Austria, segunda en las casas de apuestas, o la polémica Israel.

1. Australia: Go-Jo - Milkshake Man

2. Montenegro: Nina Žižić - Dobrodošli

3. Irlanda: EMMY - Laika Party

4. Letonia: Tautumeitas - Bur man laimi

5. Armenia: Parg - Survivor

6. Austria: JJ - Wasted Love

-Reino Unido: Remember Monday - What the Hell Just Happened?

7. Grecia: Klavdia - Asteromáta

8. Lituania: Katarsis - Tavo akys

9. Malta: Miriana Conte - Serving

10. Georgia: Mariam Shengelia - Freedom

-Francia: Louane - Maman

11. Dinamarca: Sissal - Hallucination

12. República Checa: Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

13. Luxemburgo: Laura Thorn - La poupée monte le son

14. Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

-Alemania: Abor & Tynna - Baller

15. Serbia: Princ - Mila

16. Finlandia: Erika Vikman - Ich komme

Presentadoras

Desde el St. Jakobshalle de Basilea, trío de mujeres para presentar la final de Eurovisión 2025: Hazel Brugger, Sandra Studer y Michelle Hunziker. Las semifinales estarán comandadas por Brugger y Studer. Según la televisión pública suiza, la SRG SSR, "la elección del trío anfitrión de la cita eurovisiva simboliza los valores que definen al país: apertura, diversidad, multilingüismo y un sentido de unión".

Chanel Terrero y Melody, en un encuentro con los medios en Torrespaña. RTVE

Un año más -y con este ya van siete-, Tony Aguilar y Julia Varela narrarán el certamen para Televisión Española. Y tres años después de su histórica tercera posición para España, Chanel Terrero regresa a Eurovisión con una misión muy especial: dar las puntuaciones del jurado español en la gran final. Toma el testigo de Soraya Arnelas, que hizo lo propio en 2024.

Sistema de votación

Como sucede desde 2023, en las semifinales, el pase a la final lo decidirá tan solo el televoto. En 2022, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) detectó unas posibles irregularidades en los votos de los jurados profesionales, por lo que fue suprimido para la siguiente edición del concurso musical.

En la final, el sistema de votación es mixto, un 50% queda bajo el criterio de los expertos y el otro 50% bajo el criterio del público, a través de sus llamadas, de SMS o de la aplicación oficial de Eurovisión. Evidentemente, Melody no puede ser votada desde territorio español.

Soraya otorga los votos del jurado español en Eurovisión 2024. RTVE

El televoto se abre justo al comienzo de la primera canción -el orden de la final se determina por sorteo el jueves, tras la segunda semifinal- y hasta 25 minutos después de que hayan sonado todas y cada una de las propuestas en el St. Jakobshalle.