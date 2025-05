Terelu Campos anuncia por sorpresa que regresa a 'Supervivientes': "Ha sido un placer pero vuelvo a Honduras"

Se van conociendo los posibles motivos profesionales que han alejado a Terelu Campos de las tablas del teatro, tras su triunfo en Valladolid con su obra Santa Lola. La malagueña ha confirmado este pasado 9 de mayo en De viernes que regresa a Supervivientes. Su vuelta a Honduras viene con una misión que revelará el próximo 13 de mayo en Tierra de nadie.

Una noticia que pillaba por sorpresa a sus compañeros en la bancada de los contertulios en el magacín nocturno conducido por Santi Acosta y Bea Archidona. “Ha sido un placer trabajar con vosotros pero vuelvo a Honduras”, comenzaba en su anuncio.

“Vuelvo a Supervivientes con una misión muy, pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en Tierra de nadie con Carlos Sobera. Allí conoceréis todos los detalles de esa importantísima misión que me lleva de nuevo a Honduras, espero que me apoyéis”, proseguía.

Un anuncio envuelto en misterio, pero que, en parte, podría explicar los motivos que han obligado a la comunicadora a cancelar las fechas que tenía comprometidas para la obra en Murcia, prevista para el 24 de mayo. La malagueña no lo ha relacionado, pero se desconoce cuánto tiempo estará de vuelta a Honduras y cuál será la misión que tendrá en el reality.

Precisamente, de esto no ha soltado prenda la periodista, sí admitiendo que regresa al país centroamericano con más miedo que la primera vez, porque “ya sabe a lo que se va a enfrentar”. Lo que sí que ha quedado claro es que lo hará en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros que todavía siguen en la aventura.

Terelu Campos en 'De viernes'.

Tras la expulsión de Manuel, con la que se ha roto el trío formato por Montoya, Anita y el propio gaditano, Terelu se reencontrará con Álex Adrover, Álvaro Muñoz Escassi, Anita Williams, Borja González, Carmen Alcayde, Damián Quintero, Montoya, Joshua Velázquez, Makoke, Nieves Bolós y Pelayo Díaz.

En esta semana, Escassi se está enfrentando a su primera nominación. Por otro lado, Carmen Alcayde vuelve a estar en zona de peligro, junto con el ganador de la tercera edición de Maestros de la Costura y la creadora de contenido fitness. De los cuatro, poco a poco se irán conociendo los salvados por el público, sabiendo el nombre del próximo expulsado el 15 de mayo.

Terelu Campos, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'.

Por otro lado, Terelu ha sido una de las protagonistas de este pasado 9 de mayo en De viernes. La tertuliana hablaba del cara a cara que había vivido con Belén Rodríguez en Tardear, donde se dijeron frontalmente sus diferencias. Aunque la relación sigue distante, parece que resolvieron algunas cuentas pendientes.

“Después de lo que pasó tuvimos una conversación en la que yo le expliqué que había tenido una semana complicada por otras cosas que me han pasado. Yo no sé por qué está enfadada conmigo porque esas cosas que están judicializadas de las que ella habla no tienen nada que ver conmigo”, compartía en el plató del formato producido por Mandarina.

“Todo esto es posterior a los que ocurre con mi madre, yo no tengo que olvidar lo que se ha hecho con mi madre, las barbaridades que se han hecho con una mujer vulnerable. Puede que esté enfadada con María [Patiño] y conmigo por el día en el que fuimos a la puerta de su casa a llamarla. Belén Rodríguez ha sido y es mi hermana, y lo seguirá siendo independientemente del tiempo que pase”, concluía.