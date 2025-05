José Manuel Parada, rotundo sobre la mala relación de Isabel Pantoja con sus hijos: "Ellos lo siguen contando todo".

El desembarco de La familia de la tele a RTVE no sólo ha traído a María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y demás figuras de La Osa a la cadena pública, sino también a otras figuras asociadas a Telecinco como Isa Pi. La hija de la famosa tonadillera ha abandonado su puesto como colaboradora de Vamos a ver y ha fichado por el magacín vespertino.

Esto ha hecho que se convierta en un ‘personaje RTVE’, concediendo una entrevista al equipo de D Corazón durante el desfile, además de conceder y las primeras declaraciones en La familia de la tele, en las que confesaba que no esperaba la llamada de su madre para felicitarla por el nacimiento de su bebé, así como tampoco prevé que esté presente en el parto.

“Es lo mismo que digo que siempre. Es verdad que, durante un tiempo, no entendía nada y quería que me llamase. Pero, llegado un momento, ya no. Si no sabe a qué colegio va mi hijo, cuándo me pongo mala o cuándo me operan de apendicitis… pues yo le adoro, pero más me adoro yo, como dice su canción”, declaraba a María Patiño.

“Soy yo ahora la que no quiero tener relación, porque no me hace bien. Pero no sólo por mí, sino por mi hijo y el que va a nacer ahora. Porque, a lo mejor, va a tener que vivir una realidad en la que conozca a alguien que está tres meses sí y uno no. Quiero que prefiera que viva otra cosa”, explicaba para después decir que “ni por todo el dinero del mundo” querría tener una relación con Isabel Pantoja.

“Antes de ella, me quiero a mí y a los míos”, confesaba. “Estoy bien y tranquila. Estoy aprovechando el tiempo para estar aquí [en el desfile de carrozas del debut de La familia de la tele], para ir al gimnasio, para terminar la carrera”, confesaba a D Corazón.

José Manuel Parada y Javier de Hoyos en 'D Corazón'.

Anne Igartiburu lanzaba la pregunta de por qué la cantante de Marinero de luces era tan tajante con no tener contacto con ninguno de sus dos hijos. “Es el gran misterio de la humanidad. Nadie puede entender que esta señora haya dejado de atender a sus hijos, a sus nietos, que choca más. Algo ha tenido que pasar, porque noto a Isa más valiente y directa”, opinaba Gema Fernández.

José Manuel Parada daba una lanza a favor de la tonadillera. “No ha perdonado a ninguno. Ella no hace distinciones entre ellos”, expresaba el expresentador de Cine de barrio. Gema Fernández y Javier de Hoyos recordaron cómo Pantoja llamó en directo a Sálvame pidiendo ayuda por su hija.

José Manuel Parada y Gema Fernández en 'D Corazón'.

“Tenía razón. No sabía dónde estaba la niña”, justificaba Parada, poniendo en evidencia las declaraciones de Isa Pi sobre cómo su familia la hizo de menos por ser adoptada. “La madre no la discriminaba. Era la niña bonita de la casa, os lo he contado en más de una ocasión. Lo he vivido y he estado allí. Isa era lo más sagrado que había en la casa de La Moraleja durante su infancia”, manifestaba.

Sobre los duros episodios que narró Isa Pi en De viernes, Parada recalcaba que eran “posteriores” respecto a su infancia. El colaborador siguió defendiendo a la tonadillera. “Los hijos siguen contando todo en los medios. Si algo le molesta a Isabel es que lo que pase en casa se cuente en la televisión”, defendía.