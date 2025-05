Gema Aldón, sin piedad contra Gloria Camila: "Mi madre ha sufrido mucho por ella y por sus continuos desplantes"

El Scoop de De viernes ha venido bien cargado. Las palabras en plató de Gloria Camila siguen dejando consecuencias. En esta ocasión, ha sido Gema Aldón la protagonista de la entrevista, cargando duramente contra la hija de Ortega Cano y defendiendo tanto a su madre como a Kiko Jiménez de los ataques que ha vertido la actriz en el mismo programa.

Lo primero que hizo la influencer fue contar cómo había vivido la relación de ella y de su madre con el clan Ortega Cano. “Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista. Recuerdo que no íbamos a comer a ciertos sitios ni con cierta gente para que José no bebiera”, comparte.

“Mi madre ha sufrido mucho por culpa de Gloria Camila, tenía muchos y continuos desplantes. Ella tiene que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, yo no sé si ella mueve los hilos de esa familia, pero los de su padre te aseguro que sí. Es una persona súper clasista”, compartía a las cámaras del magacín.

La creadora de contenido compartía su perspectiva de lo que consideraba que había comenzado como una historia de amor terminó derivando en una batalla familiar. “Mi madre me contó que estaba muy ilusionada con un torero que había conocido. A él también le vi ilusionado con mi madre en un primer momento, pero yo empiezo a ver cosas raras cuando veo que mi madre no está bien, que pasa más tiempo fuera de la casa que dentro”, explicaba.

“Tengo mis sospechas de que Ortega nunca ha estado enamorado de mi madre, yo creo que se gustaban y que como ella se quedó embarazada pues tiraron para adelante. No sé cuál era la relación de José Ortega Cano con Rocío Jurado, pero lo que sí que sé es que cuando has hecho algo mal con alguien se te queda en la conciencia y a él algo le rondaba la cabeza, algo debió hacer para tener esa mala conciencia y no superarlo”, proseguía.

Gema Aldón en 'De viernes'.

Aunque inicialmente parecía que Gema Aldón y Gloria Camila podían ser amigas, la relación de sus respectivos progenitores terminó provocando todo lo opuesto. Es más, la influencer aprovechaba para defender al ex de la protagonista de Dos vidas, Kiko Jiménez, actual colaborador de Fiesta, que lleva ya seis años de relación con Sofía Suescun.

Ana María Aldón en 'Fiesta'.

“Cuando terminaron sí que es verdad que empezó enseguida con Sofía, pero es porque le da coraje que Kiko nunca va a volver con ella, a mí a lo que me huele aquí es a cuerno quemado”, opinaba, señalando que ese es el motivo por el que, según su punto de vista, la actriz habría demandado a su ex.