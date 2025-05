Confirmado por Telecinco: Zayra Gutiérrez, el último fichaje de 'Tardear' para luchar contra 'La familia de la tele'

Tardear es el magacín vespertino estrella de Telecinco y en las últimas semanas ha ido incorporando nuevos rostros a sus tertulias del corazón y de entretenimiento. Tras la llegada de José María Almoguera, después de su paso por GH VIP, o el fichaje de Terelu Campos, tras ser una de las protagonistas de Supervivientes 2025, ha llegado el momento de anunciar una nueva incorporación.

Una cara conocida aterriza en el formato presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista 'Guti' y de la presentadora Arancha de Benito, vuelve a televisión, después de verse obligada a abandonar, por motivos de salud, la pasada edición de Supervivientes.

La joven madrileña sorprendía a los espectadores de Mediaset con su presencia, este viernes, en el espacio dedicado para comentar Supervivientes 2025, en Tardear. Frank Blanco presentaba a los habituales colaboradores: Miguel Ángel Nicolás, Paca 'La Piraña', Elena Zapico (madre de Pelayo Díaz), Leticia Requejo y Marisa Martín Blázquez.

"¿Y a quién tenemos en el ala derecha? Zayra, ¿cómo estás?", recibía el presentador Frank Blanco a la también influencer y creadora de contenido. "Muy bien. Con ganas de hablar de Makoke y de las injusticias que está sufriendo. Menos mal que se ha salvado", respondía Zayra Gutiérrez.

Uno de los temas a debate fue el trato que tiene Carmen Alcayde con Pelayo Díaz, al que llamó "Chucky" y "Lucifer". Sin duda, la colaboradora de televisión tiene entre ceja y ceja al estilista y su madre, presente en plató, le defendía de todos los ataques.

Zayra Gutiérrez, en 'Tardear'

Preguntada por Verónica Dulanto, la exsuperviviente hablaba alto y claro sobre Alcayde: "Me parece muy falsa, desde siempre. Nunca me ha caído bien porque creo que se lleva con los más fuertes, con Anita y Montoya. Se intentó acercar con Makoke, lo intentó con Pelayo".

Posteriormente, Zayra Gutiérrez también hablaría sobre Montoya: "Al principio le defendía porque me parece un personaje televisivo que se lo sabe de pe a pa. Ya no brilla tanto, al imitar a Makoke o a Pelayo. No sé por donde va".

Zayra Gutiérrez, en 'Tardear'

Durante su debut en Tardear se pudo observar que aunque llevase un tiempo alejada de los platós, sigue manteniendo el desparpajo y naturalidad con la que cautivó a los espectadores de su edición de Supervivientes.

Las últimas noticias que tuvimos de Zayra fueron gracias al extinto Ni que Fuéramos Shh. El programa contactó con ella por teléfono, y confirmó que buscaba empleo en atención al público. “Sí, estoy buscando de dependienta en Las Rozas Village, pero solo como extra de Navidad”, le explicaba a Javier de Hoyos. Una vertiente profesional que parecía alejarla de la televisión, y que supondría que no volvería a Supervivientes este año. Hecho que finalmente no sucedió.

Por ahora, se ha convertido en el último fichaje de Tardear que sigue aumentando su nómina de tertulianos para reforzarse ante el estreno de La familia de la tele, en TVE. Durante esta semana, los seguidores del magacín han podido presenciar varios momentos muy esperados.

El pasado martes, Terelu Campos vivía un tenso reencuentro con Belén Rodríguez, que fue su amiga y compañera en Sálvame. Por otra parte, otro miembro del clan Campos hacía su puesta de largo en el programa. Paola Olmedo se ha convertido también en nueva colaboradora de las sobremesas de Telecinco y no podemos olvidar el nombre de Gloria Camila, que también formará parte del elenco de tertulianos de Fiesta, el magacín de fin de semana presentado por Emma García.