Manuel Carrasco irrumpe en 'La Revuelta' "dolido" y con un gran reproche a David Broncano: "Me has vendido la moto"

Este miércoles, 7 de mayo, Manuel Carrasco no era el invitado 'oficial' de La Revuelta, pero no dudó en acudir al programa para saldar cuentas con David Broncano. Antes de que el jiennense entrevistase a Andreu Buenafuente, se presentó en el teatro Príncipe de Gran Vía y le echó en cara no haber cumplido una promesa: ir a su concierto de Sevilla la semana que viene.

El reproche de Carrasco llevaba puesta en escena incluida. En los primeros minutos de programa, Broncano recibió a través del tubo instalado en plató un papel con una amenaza: "No viniste a mi concierto". Luego, por el tobogán, otro mensaje: "Lo vas a pagar caro". Después, cantante y presentador de La 1 se veían las caras.

"Estoy bastante enfadado. Lo tuyo no tiene nombre, no hay por dónde cogerlo", aseguró Manuel, mientras David informaba a los espectadores de la pública de que "no era el invitado de hoy". "He venido para decirte una cosa", adelantaba el onubense. El showman usaba la técnica de 'hacerle la pelota': "Oye, estás fuerte. Mira qué pectorales".

Pero los halagos no ablandaron al de Isla Cristina, que procedió a comentar la razón por la que estaba allí: "Me prometió que iba a venir al concierto de Sevilla de la semana que viene, que invitábamos al público y todo. 190 personas. Diez de su equipo. Me dijeron que habían pedido palco. Y me entero por uno de tu equipo, que ni me llamaste, que tú no vienes al concierto".

Una vez Broncano entrevistó a Buenafuente, que estrena este jueves, 8 de mayo, Futuro Imperfecto en La 1, Carrasco regresaba "con otra actitud" y "más tranquilo". "La primera vez has entrado como un toro", señaló el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Enconfrasa. "Venía dolido", aceptó el autor de Qué bonito es querer.

Llegará un día en el que @manuelcarrasco_ y Broncano harán las paces, pero eso pasará en el multiverso. #LaRevuelta pic.twitter.com/9YIPStZ7qG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

"De lo que se me acusa es de que te dije que iba a ir al concierto de Sevilla y no puedo ir", remarcó David. "Me he enterado por otros de que no ibas, me habías vendido la moto. Y viene todo el mundo menos tú", lamentó Manuel. "Pero, ¿sabes el motivo? ¿Te lo han contado? Ese día es el festival de música clásica que organiza mi hermano en mi pueblo, que lleva 15 años haciéndolo. Siempre voy", afirmó.

Así, Broncano se desplazará al show de Granada. "¿Le perdono o qué?", preguntó el andaluz al público. Finalmente, el 'cabreo' quedó en nada y ambos se dieron un abrazo. "No te agobies tampoco, no es necesario que te apures", le tranquilizó Carrasco, que para terminar de limar asperezas le regaló algunos objetos de su merchandising: una camiseta, una gorra y una edición especial de su último disco, Pueblo Salvaje.