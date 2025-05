Verónica Dulanto carga contra Frank Blanco tras su reemplazo como presentadora de 'Tardear': "Eres un traidor y un pelota"

Terelu Campos se convirtió en la gran protagonista de la tarde del pasado martes en Telecinco. La colaboradora de televisión hizo su debut en Tardear, el magacín conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto. En el plató respondió sobre todas sus polémicas y vivió un esperado reencuentro con la que fuera su amiga y compañera de Sálvame, Belén Rodríguez.

Más allá de todos los titulares que ofreció la hija de María Teresa Campos, un detalle no pasó por alto para muchos de los espectadores. Dulanto abandonó su puesto como presentadora del magacín, en los últimos minutos, y Terelu aprovechó para postularse como sustituta. Una idea que Frank Blanco parecía apoyar y que la propia Verónica Dulanto ha querido recriminar en la emisión de este miércoles.

"Tú estabas súper encantado de que yo me largara y presentar con Terelu", cargaba duramente Dulanto contra su compañero de Tardear. "Se me ha olvidado decírtelo, cómo te eché de menos el rato que no estuviste", le respondía, con sorna, el presentador catalán.

"Eres un pelota y un traidor", no dudaba en dirigirse la presentadora hacia Blanco. "A todo el equipo de Tardear nos ha sorprendido la actitud que tuvo Frank con Terelu y Verónica está muy cabreada con esta situación", apuntaba Miguel Ángel Nicolás.

Hay que recordar que, en la tarde del martes, Blanco invitó a Terelu a despedirse de la audiencia y a dar paso a El diario de Jorge, presentado por Jorge Javier Vázquez, excompañero de Terelu Campos en Sálvame. "¡Qué mala suerte tienes de que haya ya vuelto!", le recordaba Dulanto.

Frank Blanco y Verónica Dulanto, en 'Tardear'

"Está muy feo, decir delante de mí, que te encantaría presentar con Terelu", echaba en cara la actitud de Frank Blanco. El presentador intentaba defenderse de las graves acusaciones de su compañera de trabajo: "Yo dije que me hacía mucha ilusión compartir plató con Terelu porque nunca lo había hecho".

Sobre este asunto, el resto de colaboradores del programa también quisieron dar su opinión. "Es la primera vez que despides el programa con una colaboradora", decía la periodista Paloma Barrientos sobre lo sucedido en la última emisión de Tardear.

Frank Blanco aclara lo sucedido

Más allá de cargar contra el presentador, Verónica Dulanto también quiso dedicarle unas palabras a Terelu Campos: "Me parece muy bien que quieras un programa, pero este no. Por ahí no". "Ponte tú en mi piel, que yo me voy para algo y tú ahí con Terelu...", parecía no perdonar lo ocurrido a Frank Blanco.

Finalmente, el catalán daba explicaciones certeras a la audiencia del programa. "Una de mis grandes preocupaciones, en mis programas, es que los invitados se sientan a gusto. Para programas donde la gente no esté a gusto ya hay otros, este no. Que yo le dijera esas cosas a Terelu es porque se saca más de un invitado si se siente a gusto. Yo soy así", puntualizaba.

Como venganza, y al final del programa, Verónica Dulanto aprovechó la visita de Jesús Vázquez para promocionar La noche de los récords, este miércoles a las 23.00 horas, y le invitó a despedir el programa con su presencia. Tal y como hizo, ayer, Frank Blanco con Terelu Campos.